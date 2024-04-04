Харків атакували «шахеди», які вразили житлові будинки: є загиблі
Сьогодні, 09:15
У Харкові четверо людей загинули на місці подвійної атаки ворожих ударних безпілотників. Серед них – троє працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, які ліквідовували наслідки першого влучання "шахедів" у цивільну забудову.
Відомо медичну допомогу надали 12 постраждалим. Пошкоджена також спецтехніка, пише LB.ua.
Влучання зафіксовані в Новобаварському районі, Слобідському, Салтівському районах міста. Серед 12 поранених троє у важкому стані, п'ятеро – в середньому.
У Новобаварському районі пошкоджений багатоквартирний житловий будинок. Саме там росіяни вдарили повторно, внаслідок чого загинули троє рятувальників, які прибули на виклик, а шестеро людей були поранені.
Окрім цього удару, внаслідок потрапляння ворожого дрона у інший 14-поверховий будинок частково зруйновано балкони верхніх поверхів, пошкоджено скління та конструктивні елементи. Загинула 69-річна жінка.
За словами мера міста Ігоря Терехова, ще в одному місці влучання у приватному секторі попередньо повідомляють про одного загиблого.
Загалом є інформація про три "прильоти", усі по житлових будинках. На місці одного з них розпочалася пожежа, на іншому стався обвал плит споруди. Всюди працюють екстрені та комунальні служби. У місті можливі перебої зі світлом.
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Відомо медичну допомогу надали 12 постраждалим. Пошкоджена також спецтехніка, пише LB.ua.
Влучання зафіксовані в Новобаварському районі, Слобідському, Салтівському районах міста. Серед 12 поранених троє у важкому стані, п'ятеро – в середньому.
У Новобаварському районі пошкоджений багатоквартирний житловий будинок. Саме там росіяни вдарили повторно, внаслідок чого загинули троє рятувальників, які прибули на виклик, а шестеро людей були поранені.
Окрім цього удару, внаслідок потрапляння ворожого дрона у інший 14-поверховий будинок частково зруйновано балкони верхніх поверхів, пошкоджено скління та конструктивні елементи. Загинула 69-річна жінка.
За словами мера міста Ігоря Терехова, ще в одному місці влучання у приватному секторі попередньо повідомляють про одного загиблого.
Загалом є інформація про три "прильоти", усі по житлових будинках. На місці одного з них розпочалася пожежа, на іншому стався обвал плит споруди. Всюди працюють екстрені та комунальні служби. У місті можливі перебої зі світлом.
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