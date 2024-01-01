Захисники ліквідували ще 670 російських окупантів і 9 танків
Сьогодні, 09:36
Загалом Росія вже втратила в Україні 445 040 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 445040 (+670) осіб
- танків - 7018 (+9)
- бойових броньованих машин - 13386 (+18)
- артилерійських систем - 11171 (+29)
- РСЗВ - 1026 (+1)
- засоби ППО - 746 (+1)
- літаків - 347 (+0)
- гелікоптерів - 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8817 (+21)
- крилаті ракети - 2059 (+0)
- кораблі / катери - 26 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 14861 (+48)
- спеціальна техніка - 1845 (+7).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 445040 (+670) осіб
- танків - 7018 (+9)
- бойових броньованих машин - 13386 (+18)
- артилерійських систем - 11171 (+29)
- РСЗВ - 1026 (+1)
- засоби ППО - 746 (+1)
- літаків - 347 (+0)
- гелікоптерів - 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8817 (+21)
- крилаті ракети - 2059 (+0)
- кораблі / катери - 26 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 14861 (+48)
- спеціальна техніка - 1845 (+7).
Дані уточнюються.
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Захисники ліквідували ще 670 російських окупантів і 9 танків
Сьогодні, 09:36