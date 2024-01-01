Захисники ліквідували ще 670 російських окупантів і 9 танків





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.04.24 орієнтовно склали:



- особового складу - близько 445040 (+670) осіб



- танків - 7018 (+9)



- бойових броньованих машин - 13386 (+18)



- артилерійських систем - 11171 (+29)



- РСЗВ - 1026 (+1)



- засоби ППО - 746 (+1)



- літаків - 347 (+0)



- гелікоптерів - 325 (+0)



- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8817 (+21)



- крилаті ракети - 2059 (+0)



- кораблі / катери - 26 (+0)



- підводні човни - 1 (+0)



- автомобільної техніки та автоцистерн - 14861 (+48)



- спеціальна техніка - 1845 (+7).



Дані уточнюються.

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