Захисники ліквідували ще 670 російських окупантів і 9 танків

Захисники ліквідували ще 670 російських окупантів і 9 танків
Загалом Росія вже втратила в Україні 445 040 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.04.24 орієнтовно склали:

- особового складу - близько 445040 (+670) осіб

- танків - 7018 (+9)

- бойових броньованих машин - 13386 (+18)

- артилерійських систем - 11171 (+29)

- РСЗВ - 1026 (+1)

- засоби ППО - 746 (+1)

- літаків - 347 (+0)

- гелікоптерів - 325 (+0)

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8817 (+21)

- крилаті ракети - 2059 (+0)

- кораблі / катери - 26 (+0)

- підводні човни - 1 (+0)

- автомобільної техніки та автоцистерн - 14861 (+48)

- спеціальна техніка - 1845 (+7).

Дані уточнюються.

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Теги: Україна, росія, війна
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