Три ліцеї з Волині відібрали до пілотного проєкту з реформи старшої школи в Україні
Сьогодні, 10:20
Три ліцеї з Волині увійшли до переліку 25 закладів середньої освіти України, на базі яких впроваджуватимуть пілотний проєкт з реформи старшої школи.
Про це Суспільному розповіла начальниця обласного управління освіти і науки Наталія Матвіюк.
До пілотного проєкту потрапили:
- Володимирський ліцей імені Олександра Цинкаловського,
- Нововолинський ліцей №8,
- Раково-Ліський ліцей у Камінь-Каширському районі.
"Це перші заклади в нашій області, які розпочинали роботу за програмою "Нова українська школа" ще за рік до того, як у системі НУШ почали працювати усі школи в Україні", — говорить Наталія Матвіюк.
Зі слів начальниці обласного управління освіти, на базі цих навчальних закладів з 2025 року будуть впроваджувати профільну старшу школу.
"Це важливий крок, оскільки у 2027 році вся Україна має перейти на нову модель профільної середньої освіти, коли з'являться академічні або професійні ліцеї", — зазначила посадовиця і додала, що згодом управління освіти і науки облдержадміністрації має затвердити мережу профільних ліцеїв старшої школи на Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Суспільному розповіла начальниця обласного управління освіти і науки Наталія Матвіюк.
До пілотного проєкту потрапили:
- Володимирський ліцей імені Олександра Цинкаловського,
- Нововолинський ліцей №8,
- Раково-Ліський ліцей у Камінь-Каширському районі.
"Це перші заклади в нашій області, які розпочинали роботу за програмою "Нова українська школа" ще за рік до того, як у системі НУШ почали працювати усі школи в Україні", — говорить Наталія Матвіюк.
Зі слів начальниці обласного управління освіти, на базі цих навчальних закладів з 2025 року будуть впроваджувати профільну старшу школу.
"Це важливий крок, оскільки у 2027 році вся Україна має перейти на нову модель профільної середньої освіти, коли з'являться академічні або професійні ліцеї", — зазначила посадовиця і додала, що згодом управління освіти і науки облдержадміністрації має затвердити мережу профільних ліцеїв старшої школи на Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині горіли гараж та господарські споруди
Сьогодні, 10:48
Три ліцеї з Волині відібрали до пілотного проєкту з реформи старшої школи в Україні
Сьогодні, 10:20
Захисники ліквідували ще 670 російських окупантів і 9 танків
Сьогодні, 09:36