Три ліцеї з Волині відібрали до пілотного проєкту з реформи старшої школи в Україні

Три ліцеї з Волині відібрали до пілотного проєкту з реформи старшої школи в Україні
Три ліцеї з Волині увійшли до переліку 25 закладів середньої освіти України, на базі яких впроваджуватимуть пілотний проєкт з реформи старшої школи.

Про це Суспільному розповіла начальниця обласного управління освіти і науки Наталія Матвіюк.

До пілотного проєкту потрапили:

- Володимирський ліцей імені Олександра Цинкаловського,

- Нововолинський ліцей №8,

- Раково-Ліський ліцей у Камінь-Каширському районі.

"Це перші заклади в нашій області, які розпочинали роботу за програмою "Нова українська школа" ще за рік до того, як у системі НУШ почали працювати усі школи в Україні", — говорить Наталія Матвіюк.

Зі слів начальниці обласного управління освіти, на базі цих навчальних закладів з 2025 року будуть впроваджувати профільну старшу школу.

"Це важливий крок, оскільки у 2027 році вся Україна має перейти на нову модель профільної середньої освіти, коли з'являться академічні або професійні ліцеї", — зазначила посадовиця і додала, що згодом управління освіти і науки облдержадміністрації має затвердити мережу профільних ліцеїв старшої школи на Волині.

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Теги: Волинь, ліцеї, навчання
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