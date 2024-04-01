Німецькі компанії допомагають росії відбудовувати окупований Маріуполь, – ЗМІ
Сьогодні, 10:39
Німецький телеканал ARD виявив, що компанії ФРН допомагають російському окупаційному режиму у будівництві в окупованому Маріуполі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.
Журналісти отримали свідчення й докази у вигляді фотографій та відео, що компанії Knauf та WKB Systems будують об'єкти у приазовському місті.
Зокрема, в їхньому розпорядженні опинилися фотографії будівельного майданчика з мішками Knauf, офіційний дилер якої публічно рекламує, що він побудував проєкт житлового будинку зі своїх будівельних матеріалів за дорученням Міністерства оборони росії.
Knauf є лідером у виробництві гіпсу і вже давно має бізнес у Росії. Засновник компанії Ніколаус Кнауф понад два десятиліття був почесним консулом рф.
Він зберіг цю посаду навіть після незаконної анексії росією Криму, а в 2018 році все ще називав подальші санкції проти рф "жахливими". За його словами, в росії все ще працює 4 тисячі осіб, а компанія генерує мільярдні прибутки.
Крім того, розслідувачі виявили на численних будівельних майданчиках бетонні блоки, загорнуті в зелену плівку, на якій є напис WKB Systems GmbH. Компанія серед іншого обладнує заводи з виробництва бетонних блоків.
Основним акціонером компанії є російський олігарх Віктор Бударін, який використовував свою німецьку компанію як постачальника для будівельної галузі в росії. Проти нього не запроваджені санкції.
Митні дані, з якими ознайомилися журналісти, показують, що WKB Systems протягом кількох років постачала цілі установки для заводів з виробництва газобетонних блоків одній з російських компаній Бударіна – очевидно, тій самій, чию продукцію РФ використовує в Маріуполі.
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Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.
Журналісти отримали свідчення й докази у вигляді фотографій та відео, що компанії Knauf та WKB Systems будують об'єкти у приазовському місті.
Зокрема, в їхньому розпорядженні опинилися фотографії будівельного майданчика з мішками Knauf, офіційний дилер якої публічно рекламує, що він побудував проєкт житлового будинку зі своїх будівельних матеріалів за дорученням Міністерства оборони росії.
Knauf є лідером у виробництві гіпсу і вже давно має бізнес у Росії. Засновник компанії Ніколаус Кнауф понад два десятиліття був почесним консулом рф.
Він зберіг цю посаду навіть після незаконної анексії росією Криму, а в 2018 році все ще називав подальші санкції проти рф "жахливими". За його словами, в росії все ще працює 4 тисячі осіб, а компанія генерує мільярдні прибутки.
Крім того, розслідувачі виявили на численних будівельних майданчиках бетонні блоки, загорнуті в зелену плівку, на якій є напис WKB Systems GmbH. Компанія серед іншого обладнує заводи з виробництва бетонних блоків.
Основним акціонером компанії є російський олігарх Віктор Бударін, який використовував свою німецьку компанію як постачальника для будівельної галузі в росії. Проти нього не запроваджені санкції.
Митні дані, з якими ознайомилися журналісти, показують, що WKB Systems протягом кількох років постачала цілі установки для заводів з виробництва газобетонних блоків одній з російських компаній Бударіна – очевидно, тій самій, чию продукцію РФ використовує в Маріуполі.
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