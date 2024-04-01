Німецькі компанії допомагають росії відбудовувати окупований Маріуполь, – ЗМІ





Про це повідомляє



Журналісти отримали свідчення й докази у вигляді фотографій та відео, що компанії Knauf та WKB Systems будують об'єкти у приазовському місті.



Зокрема, в їхньому розпорядженні опинилися фотографії будівельного майданчика з мішками Knauf, офіційний дилер якої публічно рекламує, що він побудував проєкт житлового будинку зі своїх будівельних матеріалів за дорученням Міністерства оборони росії.



Knauf є лідером у виробництві гіпсу і вже давно має бізнес у Росії. Засновник компанії Ніколаус Кнауф понад два десятиліття був почесним консулом рф.



Він зберіг цю посаду навіть після незаконної анексії росією Криму, а в 2018 році все ще називав подальші санкції проти рф "жахливими". За його словами, в росії все ще працює 4 тисячі осіб, а компанія генерує мільярдні прибутки.



Крім того, розслідувачі виявили на численних будівельних майданчиках бетонні блоки, загорнуті в зелену плівку, на якій є напис WKB Systems GmbH. Компанія серед іншого обладнує заводи з виробництва бетонних блоків.



Основним акціонером компанії є російський олігарх Віктор Бударін, який використовував свою німецьку компанію як постачальника для будівельної галузі в росії. Проти нього не запроваджені санкції.



Митні дані, з якими ознайомилися журналісти, показують, що WKB Systems протягом кількох років постачала цілі установки для заводів з виробництва газобетонних блоків одній з російських компаній Бударіна – очевидно, тій самій, чию продукцію РФ використовує в Маріуполі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Німецький телеканал ARD виявив, що компанії ФРН допомагають російському окупаційному режиму у будівництві в окупованому Маріуполі.Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.Журналісти отримали свідчення й докази у вигляді фотографій та відео, що компанії Knauf та WKB Systems будують об'єкти у приазовському місті.Зокрема, в їхньому розпорядженні опинилися фотографії будівельного майданчика з мішками Knauf, офіційний дилер якої публічно рекламує, що він побудував проєкт житлового будинку зі своїх будівельних матеріалів за дорученням Міністерства оборони росії.Knauf є лідером у виробництві гіпсу і вже давно має бізнес у Росії. Засновник компаніїпонад два десятиліття був почесним консулом рф.Він зберіг цю посаду навіть після незаконної анексії росією Криму, а в 2018 році все ще називав подальші санкції проти рф "жахливими". За його словами, в росії все ще працює 4 тисячі осіб, а компанія генерує мільярдні прибутки.Крім того, розслідувачі виявили на численних будівельних майданчиках бетонні блоки, загорнуті в зелену плівку, на якій є напис WKB Systems GmbH. Компанія серед іншого обладнує заводи з виробництва бетонних блоків.Основним акціонером компанії є російський олігарх, який використовував свою німецьку компанію як постачальника для будівельної галузі в росії. Проти нього не запроваджені санкції.Митні дані, з якими ознайомилися журналісти, показують, що WKB Systems протягом кількох років постачала цілі установки для заводів з виробництва газобетонних блоків одній з російських компаній Бударіна – очевидно, тій самій, чию продукцію РФ використовує в Маріуполі.

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