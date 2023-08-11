У 56-річного волинянина вдома знайшли 5 гранат та понад 200 набоїв

У 56-річного волинянина вдома знайшли 5 гранат та понад 200 набоїв
За незаконне поводження з боєприпасами волинянин сім років може провести за ґратами.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 3 квітня, під час відпрацювання одного із сіл Шацької селищної територіальної громади працівники відділення поліції №1 (м. Любомль) виявили у помешканні місцевого жителя боєприпаси. На місце події прибула слідчо-оперативна група та вибухотехніки ГУНП області.

Поліцейські вилучили у 56-річного волинянина три гранати РГН-3 із запалами, дві гранати Ф-1 із запалами та понад 200 набоїв калібру 5,45 мм.

Вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

За фактом незаконного поводження з боєприпасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Нині поліцейські з’ясовують їх походження. Триває слідство.
У 56-річного волинянина вдома знайшли 5 гранат та понад 200 набоїв

Нагадаємо, що з початку року волинські поліцейські вилучили з незаконного обігу понад 50 одиниць зброї та боєприпасів й більше 5 тисяч набоїв.
У 56-річного волинянина вдома знайшли 5 гранат та понад 200 набоїв

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Теги: волинянин, зброя, поліція
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