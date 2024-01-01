На Волині горіли гараж та господарські споруди

Минулої доби трапилося 6 пожеж у житловому секторі Волині. Потерпілих та жертв немає.Про це повідомили у ДСНС Волині.3 квітня пожежі зафіксовані у Луцькому і Камінь-Каширському районі.О 02:27 рятувальники разом з працівниками місцевої пожежної охорони ліквідували пожежу в цегляній господарській споруді в с. Мостище Камінь-Каширського району, що виникла близько опівночі, за попередніми даними, через коротке замикання електромережі.Імовірно, з цієї ж причини горіла дерев'яна господарська споруда в селищі Цумань Луцького району. На місці події працювали рятувальники 6 ДПРЧ м. Ківерці та працівники місцевої пожежної охорони селищ Цумань і Олика. Пожежу ліквідували о 07:00.О 02:58 за допомогою вогнегасника ліквідована пожежа в гаражі, прибудованому до житлового будинку у с. Забороль Луцького району.Вогнем знищений електрощиток та зарядний пристрій до автомобіля. Імовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі.