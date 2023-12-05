На Волині через замикання холодильника загорівся будинок

На Волині через замикання холодильника загорівся будинок
У селі Білин на Ковельщині надвечір 3 квітня трапилася пожежа в житловому будинку.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Повідомлення на лінію 101 надійшло вчора, 3 квітня, о 19:08.

За викликом до місця події спрямували рятувальників 4 та 19 ДПРЧ м. Ковеля та працівників місцевої пожежної охорони м. Скулин. Перший з підрозділів прибув за викликом о 19:21. Горіння, що виникло всередині будинку, поширилося на стіни, два вікна, хатні речі й побутову техніку, локалізували о 19:51, ліквідували — о 20:27.

Працювали дві ланки газодимозахисної служби, на гасіння подавали 2 водяні стволи.

Попередня причина пожежі — коротке замикання холодильника.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, холодильник, замикання, будинок, пожежа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поліція розшукала зниклу на Волині 19-річну дівчину
Сьогодні, 11:37
СБУ ідентифікувала хакерів російського гру, які атакували «Київстар»
Сьогодні, 11:20
На Волині через замикання холодильника загорівся будинок
Сьогодні, 11:05
У 56-річного волинянина вдома знайшли 5 гранат та понад 200 набоїв
Сьогодні, 11:00
На Волині горіли гараж та господарські споруди
Сьогодні, 10:48
Схожі новини
На Волині згоріла хата-пустка На Волині згоріла хата-пустка
24 січень, 10:10
На Волині горів житловий будинок: опіки отримав 31-річний чоловік На Волині горів житловий будинок: опіки отримав 31-річний чоловік
10 січень, 10:10
На Волині під час пожежі будинку загинув чоловік На Волині під час пожежі будинку загинув чоловік
05 грудень, 2023, 14:05
На Волині горів будинок та легковий автомобіль На Волині горів будинок та легковий автомобіль
04 грудень, 2023, 11:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розшукали зниклого 47-річного чоловіка з Луцька
Сьогодні, 12:01
 0
Лучанин спроектував мобільну платформу для евакуації поранених з поля бою
Сьогодні, 11:52
 0
Поліція розшукала зниклу на Волині 19-річну дівчину
Сьогодні, 11:37
 0
СБУ ідентифікувала хакерів російського гру, які атакували «Київстар»
Сьогодні, 11:20
 0
На Волині через замикання холодильника загорівся будинок
Сьогодні, 11:05
 0
Медіа
відео
1/8