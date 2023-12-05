На Волині через замикання холодильника загорівся будинок





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Повідомлення на лінію 101 надійшло вчора, 3 квітня, о 19:08.



За викликом до місця події спрямували рятувальників 4 та 19 ДПРЧ м. Ковеля та працівників місцевої пожежної охорони м. Скулин. Перший з підрозділів прибув за викликом о 19:21. Горіння, що виникло всередині будинку, поширилося на стіни, два вікна, хатні речі й побутову техніку, локалізували о 19:51, ліквідували — о 20:27.



Працювали дві ланки газодимозахисної служби, на гасіння подавали 2 водяні стволи.



Попередня причина пожежі — коротке замикання холодильника.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Білин на Ковельщині надвечір 3 квітня трапилася пожежа в житловому будинку.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Повідомлення на лінію 101 надійшло вчора, 3 квітня, о 19:08.За викликом до місця події спрямували рятувальників 4 та 19 ДПРЧ м. Ковеля та працівників місцевої пожежної охорони м. Скулин. Перший з підрозділів прибув за викликом о 19:21. Горіння, що виникло всередині будинку, поширилося на стіни, два вікна, хатні речі й побутову техніку, локалізували о 19:51, ліквідували — о 20:27.Працювали дві ланки газодимозахисної служби, на гасіння подавали 2 водяні стволи.Попередня причина пожежі — коротке замикання холодильника.

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