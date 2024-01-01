Поліція розшукала зниклу на Волині 19-річну дівчину

Працівники поліції у Камінь-Каширському районі на Волині розшукали безвісти зниклу 19-річну дівчину.Декілька годин знадобилось поліцейським аби оперативно встановити місцезнаходження дівчини, повідомляє у фейсбуці Камінь-Каширський райвідділ поліції.До чергової частини Камінь-Каширського районного відділу поліції звернулася місцева жителька та повідомила, що 19-річна підопічна пішла з дому та не повернулася, мобільний телефон був вимкнений.Працівники поліції одразу виїхати на місце пригоди та розпочали пошукові заходи. Орієнтування з описом та фотокарткою дівчини було надіслане усім нарядам та відділенням поліції. Правоохоронці перевіряли всі можливі місця, де зникла могла перебувати.Завдяки спільним зусиллям правоохоронців, вже через декілька годин дівчину було розшукано. Під час пошукових заходів поліцейські встановили, що 19-річна дівчина, поїхала за межі області та не попередила опікуна куди саме.Жодних протиправних дій відносно дівчини вчинено не було.