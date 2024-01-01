Поліція розшукала зниклу на Волині 19-річну дівчину

Поліція розшукала зниклу на Волині 19-річну дівчину
Працівники поліції у Камінь-Каширському районі на Волині розшукали безвісти зниклу 19-річну дівчину.

Декілька годин знадобилось поліцейським аби оперативно встановити місцезнаходження дівчини, повідомляє у фейсбуці Камінь-Каширський райвідділ поліції.

До чергової частини Камінь-Каширського районного відділу поліції звернулася місцева жителька та повідомила, що 19-річна підопічна пішла з дому та не повернулася, мобільний телефон був вимкнений.

Працівники поліції одразу виїхати на місце пригоди та розпочали пошукові заходи. Орієнтування з описом та фотокарткою дівчини було надіслане усім нарядам та відділенням поліції. Правоохоронці перевіряли всі можливі місця, де зникла могла перебувати.

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Завдяки спільним зусиллям правоохоронців, вже через декілька годин дівчину було розшукано. Під час пошукових заходів поліцейські встановили, що 19-річна дівчина, поїхала за межі області та не попередила опікуна куди саме.

Жодних протиправних дій відносно дівчини вчинено не було.

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Теги: поліція, Волинь
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