Розшукали зниклого 47-річного чоловіка з Луцька

Розшукали зниклого 47-річного чоловіка з Луцька
Оперативники протягом доби розшукали зниклого 47-річного лучанина.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

У вівторок, 2 квітня, ввечері до поліції надійшла заява про зникнення 47-річного лучанина. Заявники повідомили, що чоловік ще 27 березня пішов з дому і не повернувся, де знаходиться невідомо.

Співробітники кримінальної поліції Луцького районного управління поліції провели ряд оперативно-розшукових заходів та протягом доби встановили місцезнаходження лучанина. Він перебував на території Луцького району, загрози його життю та здоров’ю не має.

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Теги: Лучанин, розшук, поліція
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