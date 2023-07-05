Розшукали зниклого 47-річного чоловіка з Луцька
Сьогодні, 12:01
Оперативники протягом доби розшукали зниклого 47-річного лучанина.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
У вівторок, 2 квітня, ввечері до поліції надійшла заява про зникнення 47-річного лучанина. Заявники повідомили, що чоловік ще 27 березня пішов з дому і не повернувся, де знаходиться невідомо.
Співробітники кримінальної поліції Луцького районного управління поліції провели ряд оперативно-розшукових заходів та протягом доби встановили місцезнаходження лучанина. Він перебував на території Луцького району, загрози його життю та здоров’ю не має.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
У вівторок, 2 квітня, ввечері до поліції надійшла заява про зникнення 47-річного лучанина. Заявники повідомили, що чоловік ще 27 березня пішов з дому і не повернувся, де знаходиться невідомо.
Співробітники кримінальної поліції Луцького районного управління поліції провели ряд оперативно-розшукових заходів та протягом доби встановили місцезнаходження лучанина. Він перебував на території Луцького району, загрози його життю та здоров’ю не має.
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