У Луцьку зник безвісти 47-річний чоловік. ФОТО
Сьогодні, 11:04
Поліція встановлює місцезнаходження зниклого 47-річного лучанина.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують Проценка Сергія Васильовича, 17 липня 1976 року народження, житель Луцька. Чоловік 27 березня 2024 року пішов з місця проживання у невідомому напрямку, місцезнаходження його невідоме.
Прикмети безвісти зниклого: зріст 168 см, середньої тілобудови, волосся коротке темне з сивиною із залисинами, очі зелені.
Був одягнений: у куртку чорного кольору, спортивні штани та кросівки темного кольору.
Особливі прикмети: на щоці з правої сторони родимка, ямка на бороді.
"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого, зателефонувати за номерами 0332-24-22-95, 0665403692, 0664194912 або 102", - наголошують у поліції.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують Проценка Сергія Васильовича, 17 липня 1976 року народження, житель Луцька. Чоловік 27 березня 2024 року пішов з місця проживання у невідомому напрямку, місцезнаходження його невідоме.
Прикмети безвісти зниклого: зріст 168 см, середньої тілобудови, волосся коротке темне з сивиною із залисинами, очі зелені.
Був одягнений: у куртку чорного кольору, спортивні штани та кросівки темного кольору.
Особливі прикмети: на щоці з правої сторони родимка, ямка на бороді.
"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого, зателефонувати за номерами 0332-24-22-95, 0665403692, 0664194912 або 102", - наголошують у поліції.
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