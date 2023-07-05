У Луцьку зник безвісти 47-річний чоловік. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують Проценка Сергія Васильовича, 17 липня 1976 року народження, житель Луцька. Чоловік 27 березня 2024 року пішов з місця проживання у невідомому напрямку, місцезнаходження його невідоме.



Прикмети безвісти зниклого: зріст 168 см, середньої тілобудови, волосся коротке темне з сивиною із залисинами, очі зелені.



Був одягнений: у куртку чорного кольору, спортивні штани та кросівки темного кольору.



Особливі прикмети: на щоці з правої сторони родимка, ямка на бороді.



"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого, зателефонувати за номерами 0332-24-22-95, 0665403692, 0664194912 або 102", - наголошують у поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліція встановлює місцезнаходження зниклого 47-річного лучанина.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують, 17 липня 1976 року народження, житель Луцька. Чоловік 27 березня 2024 року пішов з місця проживання у невідомому напрямку, місцезнаходження його невідоме.зріст 168 см, середньої тілобудови, волосся коротке темне з сивиною із залисинами, очі зелені.у куртку чорного кольору, спортивні штани та кросівки темного кольору.на щоці з правої сторони родимка, ямка на бороді."Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого, зателефонувати за номерами 0332-24-22-95, 0665403692, 0664194912 або 102", - наголошують у поліції.

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