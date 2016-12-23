У Луцьку на автостанції водій автомобіля збив 46-річну жінку

У Луцьку на автостанції водій автомобіля збив 46-річну жінку
У Луцьку на автостанції внаслідок ДТП постраждала пішохідка.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, 2 квітня.

64-річний лучанин, керуючи автомобілем Mercedes Sprinter, на території АС № 1 допустив наїзд на 46-річну жительку Горохівщини.

Попередньо, постраждала переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході.
У Луцьку на автостанції водій автомобіля збив 46-річну жінку

Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували у відділення травматології.

Водій тверезий, транспортний засіб поліцейські вилучили та помістили на арештмайданчик.

Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, автостанція, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ні кроку назад: волинська бригада рік тримає оборону під Лиманом
Сьогодні, 11:08
У Луцьку зник безвісти 47-річний чоловік. ФОТО
Сьогодні, 11:04
У Луцьку на автостанції водій автомобіля збив 46-річну жінку
Сьогодні, 10:47
За 12 тисяч доларів організовували фіктивні шлюби: на Волині викрили «схему для ухилянтів»
Сьогодні, 10:35
Росія на окупованих територіях найняла вже 14 тисяч міліціонерів, - ISW
Сьогодні, 10:18
Схожі новини
Біля луцької автостанції – аварія Біля луцької автостанції – аварія
23 грудень, 2016, 12:26
У Луцьку – аварія з постраждалою У Луцьку – аварія з постраждалою
29 березень, 13:11
У Луцьку розшукали водія, який скоїв ДТП і втік У Луцьку розшукали водія, який скоїв ДТП і втік
28 березень, 10:45
У мережі оприлюднили відео аварії у Луцьку У мережі оприлюднили відео аварії у Луцьку
25 березень, 14:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Три бюджетні смартфони від Xiaomi, на які варто звернути увагу
Сьогодні, 11:33
 0
На Харківщині росіяни вбили цивільних: чоловіка та дитину
Сьогодні, 11:32
 0
У Повітряних силах розповіли, чи є загроза з боку авіації у Білорусі
Сьогодні, 11:15
 0
Ні кроку назад: волинська бригада рік тримає оборону під Лиманом
Сьогодні, 11:08
 0
У Луцьку зник безвісти 47-річний чоловік. ФОТО
Сьогодні, 11:04
 0
Медіа
відео
1/8