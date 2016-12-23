У Луцьку на автостанції водій автомобіля збив 46-річну жінку





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Автопригода трапилася учора, 2 квітня.



64-річний лучанин, керуючи автомобілем Mercedes Sprinter, на території АС № 1 допустив наїзд на 46-річну жительку Горохівщини.



Попередньо, постраждала переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході.



Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували у відділення травматології.



Водій тверезий, транспортний засіб поліцейські вилучили та помістили на арештмайданчик.



Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.



Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на автостанції внаслідок ДТП постраждала пішохідка.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилася учора, 2 квітня.64-річний лучанин, керуючи автомобілем Mercedes Sprinter, на території АС № 1 допустив наїзд на 46-річну жительку Горохівщини.Попередньо, постраждала переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході.Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували у відділення травматології.Водій тверезий, транспортний засіб поліцейські вилучили та помістили на арештмайданчик.Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Триває слідство.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію