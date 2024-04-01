Росія на окупованих територіях найняла вже 14 тисяч міліціонерів, - ISW





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Голова МВС рф Володимир Колокольцев на колегії МВС 2 квітня заявив, що МВС створює територіальні підрозділи на території окупованої України, а на посади в окупаційній міліції прийшли майже 14 тисяч міліціонерів, більшість з яких раніше служили в місцевих правоохоронних органах.



Колокольцев стверджував, що МВС перекинуло з Росії в окуповану Україну понад 800 співробітників і що 1500 нових співробітників прийшли на службу в окуповану Україну. Російське МВС створило окремі підрозділи для охорони порядку, протидії екстремізму та охорони інфраструктури на території окупованої України.



Він також сказав, що МВС приділило підвищену увагу охороні критично важливих залізничних транзитних об'єктів і збільшило мобільні групи патрульної поліції в окупованій Україні до 700 осіб, які перевіряють близько 2,5 тис. об'єктів на день.



Росія також розгорнула щонайменше 35 000 співробітників Росгвардії в окупованій Україні, багато з яких, ймовірно, виконують правоохоронні завдання.



Раніше ISW зазначав, що приплив російських правоохоронних органів в окуповану Україну, ймовірно, також частково спрямований на штучну зміну демографії окупованої України через приїзд більшої кількості російських громадян на окуповані території.



Ключові висновки ISW за 2 квітня:



Президент України Володимир Зеленський 2 квітня підписав закон, який знижує призовний вік українських військових з 27 до 25 років.

Міністр оборони росії Сергій Шойгу заявив 2 квітня, що російські війська захопили близько 400 квадратних кілометрів української території за перші три місяці 2024 року - такі темпи просування не обов'язково відображають ширші наступальні перспективи росії через вплив затримок з наданням безпекової допомоги з боку США.



Україна завдала дальніх ударів з безпілотних літальних апаратів (БПЛА) по російській військовій виробничій та нафтопереробній інфраструктурі в Республіці Татарстан, за понад 1200 кілометрів від українського кордону.



Виступ очільника рф володимира путіна на засіданні колегії Міністерства внутрішніх справ (МВС) росії 2 квітня проілюстрував дисонуючу реакцію Росії на теракт у "Крокус Сіті Холі" 22 березня, коли російська влада одночасно вживає заходів проти мігрантських громад, безпідставно звинувачуючи Україну. Путін також спробував відповісти на посилені дебати про міграцію, що виникли після теракту в "Крокус Сіті Холі", але продовжував висловлювати непослідовну і розпливчасту позицію з цього питання.



Заступник начальника Головного управління військової розвідки (ГУР) України генерал-майор Вадим Скібіцький заявив 2 квітня, що ГУР вважає, що російські війська, ймовірно, тимчасово призупинять удари по українській енергетичній інфраструктурі, щоб поповнити запаси ракет малої дальності.



Санкції США проти росії продовжують впливати на російські фінансові зв'язки з пострадянськими країнами. 2 квітня національна платіжна система Киргизстану Elkart оголосила, що припиняє обробку транзакцій з використанням російської платіжної системи "Мир", щоб запобігти вторинним санкціям.



Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запропонував пакет допомоги НАТО, який передбачає надання Україні військової допомоги на суму 100 мільярдів доларів протягом п'яти років.



2 квітня, російські війська здійснили підтверджені просування поблизу Кремінної та Авдіївки на тлі триваючих позиційних боїв вздовж усієї лінії зіткнення.



Міністр оборони росії Сергій Шойгу заявив 2 квітня, що російські військові мають намір завершити будівництво і розгорнути кілька новозбудованих малих ракетних і патрульних кораблів у 2024 році.

Міністерство внутрішніх справ (МВС) Росії збільшує свою присутність в окупованій Україні для посилення російського контролю над українським цивільним населенням та посилення безпеки об'єктів критичної інфраструктури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство внутрішніх справ росії посилює присутність правоохоронних органів в окупованій Україні, щоб посилити контроль над цивільними особами та критичною інфраструктурою.Про це пише Українська правда з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).Голова МВС рфна колегії МВС 2 квітня заявив, що МВС створює територіальні підрозділи на території окупованої України, а на посади в окупаційній міліції прийшли майже 14 тисяч міліціонерів, більшість з яких раніше служили в місцевих правоохоронних органах.Колокольцев стверджував, що МВС перекинуло з Росії в окуповану Україну понад 800 співробітників і що 1500 нових співробітників прийшли на службу в окуповану Україну. Російське МВС створило окремі підрозділи для охорони порядку, протидії екстремізму та охорони інфраструктури на території окупованої України.Він також сказав, що МВС приділило підвищену увагу охороні критично важливих залізничних транзитних об'єктів і збільшило мобільні групи патрульної поліції в окупованій Україні до 700 осіб, які перевіряють близько 2,5 тис. об'єктів на день.Росія також розгорнула щонайменше 35 000 співробітників Росгвардії в окупованій Україні, багато з яких, ймовірно, виконують правоохоронні завдання.Раніше ISW зазначав, що приплив російських правоохоронних органів в окуповану Україну, ймовірно, також частково спрямований на штучну зміну демографії окупованої України через приїзд більшої кількості російських громадян на окуповані території.Президент України2 квітня підписав закон, який знижує призовний вік українських військових з 27 до 25 років.Міністр оборони росіїзаявив 2 квітня, що російські війська захопили близько 400 квадратних кілометрів української території за перші три місяці 2024 року - такі темпи просування не обов'язково відображають ширші наступальні перспективи росії через вплив затримок з наданням безпекової допомоги з боку США.Україна завдала дальніх ударів з безпілотних літальних апаратів (БПЛА) по російській військовій виробничій та нафтопереробній інфраструктурі в Республіці Татарстан, за понад 1200 кілометрів від українського кордону.Виступ очільника рфна засіданні колегії Міністерства внутрішніх справ (МВС) росії 2 квітня проілюстрував дисонуючу реакцію Росії на теракт у "Крокус Сіті Холі" 22 березня, коли російська влада одночасно вживає заходів проти мігрантських громад, безпідставно звинувачуючи Україну. Путін також спробував відповісти на посилені дебати про міграцію, що виникли після теракту в "Крокус Сіті Холі", але продовжував висловлювати непослідовну і розпливчасту позицію з цього питання.Заступник начальника Головного управління військової розвідки (ГУР) України генерал-майорзаявив 2 квітня, що ГУР вважає, що російські війська, ймовірно, тимчасово призупинять удари по українській енергетичній інфраструктурі, щоб поповнити запаси ракет малої дальності.Санкції США проти росії продовжують впливати на російські фінансові зв'язки з пострадянськими країнами. 2 квітня національна платіжна система Киргизстану Elkart оголосила, що припиняє обробку транзакцій з використанням російської платіжної системи "Мир", щоб запобігти вторинним санкціям.Генеральний секретар НАТОзапропонував пакет допомоги НАТО, який передбачає надання Україні військової допомоги на суму 100 мільярдів доларів протягом п'яти років.2 квітня, російські війська здійснили підтверджені просування поблизу Кремінної та Авдіївки на тлі триваючих позиційних боїв вздовж усієї лінії зіткнення.Міністр оборони росії Сергій Шойгу заявив 2 квітня, що російські військові мають намір завершити будівництво і розгорнути кілька новозбудованих малих ракетних і патрульних кораблів у 2024 році.Міністерство внутрішніх справ (МВС) Росії збільшує свою присутність в окупованій Україні для посилення російського контролю над українським цивільним населенням та посилення безпеки об'єктів критичної інфраструктури.

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