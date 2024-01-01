Знову рекорд: чотири дні поспіль стовпчики термометрів у Луцьку показували максимальну температуру
Сьогодні, 09:50
2 квітня в обласному центрі Волині синоптики зафіксували черговий температурний максимум. Стовпчики термометрів показали +24,5°С.
Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, цей показник перевищила на 1,2°С рекордне значення 2017 року, пише Суспільне.
До цього синоптики повідомляли, що рекордною температура також була 30 і 31 березня. 30 березня стовпчики термометрів показували +23,5°С. Попереднє рекордне значення цього дня фіксували у 1947 році, тоді було +21,4°С, а 31 березня температура повітря в Луцьку перевищила на 2,9°С рекордне значення 1968 року і склала +24,6°С.
Ще один рекорд зафіксували 1 квітня — температура повітря в обласному центрі Волині на 5,3°С перевищила попередній показник, зафіксований у 2017 році і становила +26,4°С.
За даними гідрометеоцентру, 3 квітня в області прогнозують невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний, 5-10м/с. Місцями пориви 15-20 м/с. Температура 10-15° тепла.
Довідково: у Волинському обласному гідрометеоцентрі, спостереження на метеостанції Луцька ведуться із 1947 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, цей показник перевищила на 1,2°С рекордне значення 2017 року, пише Суспільне.
До цього синоптики повідомляли, що рекордною температура також була 30 і 31 березня. 30 березня стовпчики термометрів показували +23,5°С. Попереднє рекордне значення цього дня фіксували у 1947 році, тоді було +21,4°С, а 31 березня температура повітря в Луцьку перевищила на 2,9°С рекордне значення 1968 року і склала +24,6°С.
Ще один рекорд зафіксували 1 квітня — температура повітря в обласному центрі Волині на 5,3°С перевищила попередній показник, зафіксований у 2017 році і становила +26,4°С.
За даними гідрометеоцентру, 3 квітня в області прогнозують невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний, 5-10м/с. Місцями пориви 15-20 м/с. Температура 10-15° тепла.
Довідково: у Волинському обласному гідрометеоцентрі, спостереження на метеостанції Луцька ведуться із 1947 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Знову рекорд: чотири дні поспіль стовпчики термометрів у Луцьку показували максимальну температуру
Сьогодні, 09:50
44 країни підтримали заклик створити Спецтрибунал проти росії
Сьогодні, 09:32
ЗСУ ліквідували ще 710 окупантів
Сьогодні, 09:15