ЗСУ ліквідували ще 710 окупантів
Сьогодні, 09:15
Збройні сили України від початку повномасштабного вторгнення знищили приблизно 444 370 окупантів.
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 444370 (+710) осіб,
- танків ‒ 7009 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13368 (+18) од,
- артилерійських систем – 11142 (+30) од,
- РСЗВ – 1025 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 745 (+1) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8796 (+17),
- крилаті ракети ‒ 2059 (+1),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14813 (+30) од,
- спеціальна техніка ‒ 1838 (+6).
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За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 444370 (+710) осіб,
- танків ‒ 7009 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13368 (+18) од,
- артилерійських систем – 11142 (+30) од,
- РСЗВ – 1025 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 745 (+1) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8796 (+17),
- крилаті ракети ‒ 2059 (+1),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14813 (+30) од,
- спеціальна техніка ‒ 1838 (+6).
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