ЗСУ ліквідували ще 710 окупантів





За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.04.24 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 444370 (+710) осіб,



- танків ‒ 7009 (+11) од,



- бойових броньованих машин ‒ 13368 (+18) од,



- артилерійських систем – 11142 (+30) од,



- РСЗВ – 1025 (+2) од,



- засоби ППО ‒ 745 (+1) од,



- літаків – 347 (+0) од,



- гелікоптерів – 325 (+0) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8796 (+17),



- крилаті ракети ‒ 2059 (+1),



- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,



- підводні човни ‒ 1 (+0) од,



- автомобільної техніки та автоцистерн – 14813 (+30) од,



- спеціальна техніка ‒ 1838 (+6).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України від початку повномасштабного вторгнення знищили приблизно 444 370 окупантів.За даними Генштабу,- особового складу ‒ близько 444370 (+710) осіб,- танків ‒ 7009 (+11) од,- бойових броньованих машин ‒ 13368 (+18) од,- артилерійських систем – 11142 (+30) од,- РСЗВ – 1025 (+2) од,- засоби ППО ‒ 745 (+1) од,- літаків – 347 (+0) од,- гелікоптерів – 325 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8796 (+17),- крилаті ракети ‒ 2059 (+1),- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,- підводні човни ‒ 1 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 14813 (+30) од,- спеціальна техніка ‒ 1838 (+6).

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