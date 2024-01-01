ЗСУ ліквідували ще 710 окупантів

ЗСУ ліквідували ще 710 окупантів
Збройні сили України від початку повномасштабного вторгнення знищили приблизно 444 370 окупантів.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.04.24 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 444370 (+710) осіб,

- танків ‒ 7009 (+11) од,

- бойових броньованих машин ‒ 13368 (+18) од,

- артилерійських систем – 11142 (+30) од,

- РСЗВ – 1025 (+2) од,

- засоби ППО ‒ 745 (+1) од,

- літаків – 347 (+0) од,

- гелікоптерів – 325 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8796 (+17),

- крилаті ракети ‒ 2059 (+1),

- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

- підводні човни ‒ 1 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 14813 (+30) од,

- спеціальна техніка ‒ 1838 (+6).

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Теги: Україна, росія, війна
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