На Волині судили жінку, яка вела Telegram-канал про роздачу повісток

Жінку, що адмініструвала Telegram-канал, в якому публікували місця видачі повісток, Рожищенський районний суд визнав винною у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України.Під час суду фігурантка визнала свою провину. Про це 2 квітня повідомили у службі зв'язків з громадськістю Волинського обласного ТЦК та СП.Канал жінка вела з осені минулого року, а з 28 січня перейменувала його на «Волинь погода». Там вона публікувала повідомлення з вказівкою на місця, де в Луцьку та районі видавали повістки.Порушницю засудили до п'яти років позбавлення волі, але суд звільнив жінку від його відбування покарання за умови, що вона протягом іспитового терміну тривалістю у два роки не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов'язки.Функціонування її Telegram-каналу припинили правоохоронці.«Нагадуємо, що захист держави є конституційним обов'язком кожного громадянина. А за ухилення та будь-яке перешкоджання роботі представників ТЦК та СП відповідно до частини 1 статті 114-1 Кримінального кодексу «Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період» тягне за собою позбавлення волі терміном від 5 до 8 років. Тож на всіх, хто боротиметься з мобілізацією чи сприятиме функціонуванню подібних каналів чекатиме покарання», – застерігають у ТЦК та СП.