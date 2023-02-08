Повідомили, скільки хлопчиків і дівчаток народилися у Нововолинську в березні





Про це повідомили у Нововолинській ЦМЛ.



Серед новонароджених:



Хлопчиків - 22;



Дівчаток - 17.



"Бажаємо діткам здоров’я та мирного неба!", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом березня в пологовому Нововолинської лікарні зʼявилося на світ 39 діток.Про це повідомили у Нововолинській ЦМЛ.Серед новонароджених:Хлопчиків - 22;Дівчаток - 17."Бажаємо діткам здоров’я та мирного неба!", - йдеться у повідомленні.

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