Повідомили, скільки хлопчиків і дівчаток народилися у Нововолинську в березні

Повідомили, скільки хлопчиків і дівчаток народилися у Нововолинську в березні
Протягом березня в пологовому Нововолинської лікарні зʼявилося на світ 39 діток.

Про це повідомили у Нововолинській ЦМЛ.

Серед новонароджених:

Хлопчиків - 22;

Дівчаток - 17.

"Бажаємо діткам здоров’я та мирного неба!", - йдеться у повідомленні.

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Теги: нововолинськ, діти, пологовий
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