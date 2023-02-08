Повідомили, скільки хлопчиків і дівчаток народилися у Нововолинську в березні
Сьогодні, 07:08
Протягом березня в пологовому Нововолинської лікарні зʼявилося на світ 39 діток.
Про це повідомили у Нововолинській ЦМЛ.
Серед новонароджених:
Хлопчиків - 22;
Дівчаток - 17.
"Бажаємо діткам здоров’я та мирного неба!", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у Нововолинській ЦМЛ.
Серед новонароджених:
Хлопчиків - 22;
Дівчаток - 17.
"Бажаємо діткам здоров’я та мирного неба!", - йдеться у повідомленні.
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