Чим завершиться війна: генерал Годжес оцінив шанси України





Україна фактично виграє війну. І передусім через стан Росії, адже війна, яку вона розв'язала, триває вже понад 10 років. Тож країна-агресорка мала всі переваги, але все ще контролює менше 20% України, а Чорноморський флот взагалі покидає Севастополь.



Про це сказав екскомандувач сил США в Європі, генерал-лейтенант Бен Годжес в ексклюзивному інтерв’ю



За словами генерала, на фронті склалася складна ситуація для ЗСУ – бійцям не вистачає боєприпасів. А український народ живе без належної протиповітряної та протиракетної оборони. Стан, у якому перебувають держава, населення, промисловість, енергомережі, Годжес назвав "величезним стресом". Проте він все ж вірить у перемогу України у війні з РФ.



Годжес аргументував свою позицію.



"Я зберігаю дуже високий рівень оптимізму щодо того, чим ця війна закінчиться – тим, що Україна фактично виграє війну. Дозвольте мені сказати чому. По-перше, Росія слабка. Ця війна триває вже більше 10 років, і Росія мала всі переваги, але все ще контролює менше 20% України. Чорноморський флот відступає з Севастополя. Російським ВПС досі не вдається досягти переваги в повітрі або перекрити колони, які везуть боєприпаси та техніку з Польщі до України. І я думаю, що принаймні на цей момент, мені здається, Росія не має наземних можливостей нокаутувати Україну", – сказав він.



Генерал США також розповів про завдання №1 для ЗСУ на фронті.



"Тож цього року або принаймні наступні кілька місяців, я думаю, що завдання генерала Сирського полягає в тому, щоб стабілізувати фронт, виграти більше часу для того, щоб українська оборонна промисловість виробляла більше і Захід виробляв більше", – зазначив він.



Ба більше, 2024 рік Годжес назвав роком промислової конкуренції та зазначив успішний тиск України на ворожі об’єкти в тимчасово окупованому Криму.



"Останні дві речі я б також сказав про те, як українські спецслужби атакують російську нафтогазову інфраструктуру. Це блискуче. Я вважаю, що продовжувати тиск на Росію дуже важливо. А точніше, продовжувати тиснути на Крим. Я думаю, що облога Криму фактично вже почалася. Це не традиційна облога, але українські війська продовжують знищувати Чорноморський флот Росії, продовжуючи тиск на об’єкти ВМФ і ВПС Росії в Криму. І тому, я думаю, цей постійний тиск на Крим зрештою призведе до того, що Україна звільнить Крим, коли для цього будуть сприятливі умови", – зазначив він.

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