3 квітня на Волині: гортаючи календар
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Дата 3 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
Сьогодні, 3 квітня, у світі відзначають День дитячої йоги та Всесвітній день вечірки.
3 квітня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Микити Сповідника. Народився в Кесарії, рано залишився без батьків. Мати померла, коли він був ще маленьким, а батько з горя пішов в ченці. Микиту виховувала бабуся, яка від дитячих років вселяла йому страх перед Богом та наставляла жити за заповідями. Подорослішавши, Микита вступив на службу до монастиря, де через кілька років став настоятелем. Тоді був період іконоборства, яке він не підтримував, за що часто потерпав.
Іменини сьгодні святкують Микита, Йосип, Іван, Феодосія.
Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
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Сьогодні, 3 квітня, у світі відзначають День дитячої йоги та Всесвітній день вечірки.
3 квітня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Микити Сповідника. Народився в Кесарії, рано залишився без батьків. Мати померла, коли він був ще маленьким, а батько з горя пішов в ченці. Микиту виховувала бабуся, яка від дитячих років вселяла йому страх перед Богом та наставляла жити за заповідями. Подорослішавши, Микита вступив на службу до монастиря, де через кілька років став настоятелем. Тоді був період іконоборства, яке він не підтримував, за що часто потерпав.
Іменини сьгодні святкують Микита, Йосип, Іван, Феодосія.
Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
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