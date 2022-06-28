День дитячої книги: як у Луцьку популяризують читання серед школярів





У місті також працюють книжкові клуби. Окрім того, читання популяризують блогери, з якими поспілкувалися журналісти



Дитяча бібліотека



У луцькій бібліотеці-філії №2 для дітей, що на вулиці Кравчука зареєстровано 2 600 користувачів. Майже півтори тисячі – це ті, хто ходить постійно, каже Інна Семенюк. Додає, що працюють як бібліотека сімейного читання, сюди діток приводять із дворічного віку.



"У книгозбірні — 12 тисяч різних дитячих видань. Нині серед школярів популярні фентезі та комікси. А от знайти гарну літературу для підлітків – проблемно", — говорить завідувачка бібліотеки.



Попри війну, каже керівниця, відвідувачів не меншає. Фонди бібліотеки поновлюють завдяки грантам, домашню літературу приносять самі ж відвідувачі. Частину купують з бюджету громади.



Відвідувачка бібліотеки, школярка Яна Кулюк обрала книгу для домашнього читання. Це "Хлопчик у смугастій піжамі". Дівчина розповіла, що бачила уривок з однойменного фільму, який її зачепив і вирішила прочитати цю книгу.



Популярну літературу серед читачів просять повертати за тиждень-два.



"Я обожнюю читати серію книжок Квятковського, детективів. Ця книжка мені запала до душі. Також я взяла таку нову книжку про "Моллі хвостик утікачка". Я думаю, що вона мені сподобається", — говорить відвідувачка бібліотеки Ангеліна Чорна.



Книжкові блоги



12-річний школяр та YouTube-блогер Володимир Каліш уже кілька років записує книжкові огляди на літературу, яку він прочитав. Спочатку ініціатором такої справи була мама Наталія, а потім справа захопила і хлопця.



За його плечима пів тисячі прочитаних книжок, каже Володимир Каліш. Впродовж місяця йому вдається прочитати по дві-три.



"Ми популяризуємо дитячу літературу для того, щоб більше дітей дізналися щось нове. Тому що книжки виходять дитячі кожного місяця навіть, тому що з усіх країн виходять ці книжки і кожен собі знайде щось цікаве", — розповідає хлопець.



Володимир Каліш розповідає, що читає щодня ввечері разом із мамою, проте не до всіх прочитаних книг записує відеоогляди. Книги, каже хлопець, бере у бібліотеці, купує та обмінюється з друзями. Додає, що улюбленого жанру немає, читає майже все: від фентезі до детективів.



Книжковий клуб



Володимир разом з іншими учнями 14-го ліцею організував книжковий клуб, в якому діляться враженнями від прочитаної літератури, — розповідає завідувачка шкільної бібліотеки Марія Дацюк. Жінка працює тут 44 роки.



"Був такий період, що було дуже багато читачів. Школа була у дві зміни навчалися і було 120-150 за день користувачів. Потім, коли вже ввійшли комп'ютери, більше телефони, смартфони трошечки було таке зниження користування книгою", — розповідає Марія Дацюк.



В книжкові клуби об'єднуються учні, які люблять читати і хочуть поділитися своїми емоціями від прочитаного, говорить бібліотекарка.



"Дуже люблю читати, дізнаватися більше про природу, звідки людство пішло. Якщо обкладинка якась темна, то вона мене не дуже приваблює, а якщо якісь світлі, з тваринами – тоді мені її аж хочеться брати", — розповідає школярка Вікторія Склянчук.



Адреси бібліотек, які працюють в області, а також розклад заходів які в них відбуваються можна знайти на сайті Волинської обласної бібліотеки для дітей.

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