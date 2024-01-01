До України суне похолодання: синоптикиня назвала точні дати





Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко, передає



"Найближчими днями, орієнтовно 3, 4 та 5 квітня, не сильно роздягайтеся і поверніть на вішалку плащі чи й пальто. Бо максимальна температура повітря найближчої ночі та завтра вранці становитиме +5+10 градусів, а вдень очікується +13+17, на півдні та на сході місцями до +19 градусів", – написала вона.



Вітер в Україні буде західного напрямку. В північних областях можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.



За її прогнами, від 3 квітня очікуються періодичні дощі, місцями з грозами, вони пройдуть у західних областях, на півночі, а також на Луганщині, Донеччині, Запоріжжі та в Криму. Інші області – без опадів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 3 квітня, очікується зниження температури повітря до +13+17 вдень і +5+10 градусів вночі.Про це повідомила синоптикиня, передає ТСН "Найближчими днями, орієнтовно 3, 4 та 5 квітня, не сильно роздягайтеся і поверніть на вішалку плащі чи й пальто. Бо максимальна температура повітря найближчої ночі та завтра вранці становитиме +5+10 градусів, а вдень очікується +13+17, на півдні та на сході місцями до +19 градусів", – написала вона.Вітер в Україні буде західного напрямку. В північних областях можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.За її прогнами, від 3 квітня очікуються періодичні дощі, місцями з грозами, вони пройдуть у західних областях, на півночі, а також на Луганщині, Донеччині, Запоріжжі та в Криму. Інші області – без опадів.

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