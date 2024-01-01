На війні з окупантами загинув Герой з Волині Андрій Шпилюк

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Андрій Шпилюк
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Андрій Шпилюк.

Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

У грудні 2022 року солдат Андрій Шпилюк добровільно став до лав Збройних сил України, уклавши контракт. Служив у розвідувальному взводі. Герой загинув 30 березня внаслідок удару ворожого дрона-камікадзе біля села Степове Запорізької області.

Із воїном Ковель прощатиметься у середу, 3 квітня.

О 12:00 розпочнеться служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, після якої ходою вирушать до центру міста.
Орієнтовно о 13:00 - початок громадянської панахиди на площі Героїв Майдану (біля міської ради).
Поховають Андрія Шпилюка на Алеї почесних поховань міського кладовища.

У Героя залишилися бабуся, батьки, брат, донька, кохана дівчина.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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