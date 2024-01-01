На війні з окупантами загинув Герой з Волині Андрій Шпилюк

Андрій Шпилюк.



Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.



У грудні 2022 року солдат Андрій Шпилюк добровільно став до лав Збройних сил України, уклавши контракт. Служив у розвідувальному взводі. Герой загинув 30 березня внаслідок удару ворожого дрона-камікадзе біля села Степове Запорізької області.



Із воїном Ковель прощатиметься у середу, 3 квітня.



О 12:00 розпочнеться служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, після якої ходою вирушать до центру міста.

Орієнтовно о 13:00 - початок громадянської панахиди на площі Героїв Майдану (біля міської ради).

Поховають Андрія Шпилюка на Алеї почесних поховань міського кладовища.



У Героя залишилися бабуся, батьки, брат, донька, кохана дівчина.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні з окупантами загинув Герой з ВолиніПро це повідомив Ковельський міський головаУ грудні 2022 року солдат Андрій Шпилюк добровільно став до лав Збройних сил України, уклавши контракт. Служив у розвідувальному взводі. Герой загинув 30 березня внаслідок удару ворожого дрона-камікадзе біля села Степове Запорізької області.Із воїном Ковель прощатиметься у середу, 3 квітня.О 12:00 розпочнеться служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, після якої ходою вирушать до центру міста.Орієнтовно о 13:00 - початок громадянської панахиди на площі Героїв Майдану (біля міської ради).Поховають Андрія Шпилюка на Алеї почесних поховань міського кладовища.У Героя залишилися бабуся, батьки, брат, донька, кохана дівчина.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію