Обвал цін на один з найпопулярніших в Україні овочів: за тиждень вартість знизилась на чверть

Обвал цін на один з найпопулярніших в Україні овочів: за тиждень вартість знизилась на чверть
На українському споживчому ринку спостерігається тенденція стрімкого зниження цін на білокачанну капусту. З 2 квітня виробники відпускають свій товар в середньому на 26% дешевше ніж минулого тижня.

Про це пише EastFruit.

За даними видання, угоди з продажу капусти укладаються за ціною 5-10 грн/кг, тоді як в ще на останньому тижні березня ціна на цей популярний овоч часто доходила до 12 грн/кг.

Головна причина обвалу цін – падіння попиту і продажів через низьку якість продукції. До того ж на ринках вже можна купити молоду ранню капусту нового врожаю, хоча ціни на неї наразі доволі високі.

Видання зазначає, що цього року ціни на капусту в Україні в середньому на 55% нижчі, ніж у квітні 2023 року. Рік тому білокачанну капусту в цей період продавали по 15-18 грн/кг. Ринкові аналітики вважають, що ціна на капусту знижуватиметься і далі відповідно по подальшого погіршення якості.

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Теги: капуста, падінння ціни
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