До Луцька «на щиті» повернуться полеглі на війні Герої
Сьогодні, 20:25
У середу, 3 квітня, до Луцька прибуде Гуманітарна місія «На щиті», яка повертає додому полеглих на війні Героїв.
Про це повідомляють місцеві волонтери, повідомляє ВСН.
Час прибуття 06:00, а збір о 5:30 годині у селі Піддубці на АЗС.
Також волонтери повідомили, що маршрут буде проходити через вулицю Рівненську, Київський майдан, центр міста, вулицю Набережну, вулицю Ковельську та СМЕ.
Попереджають, що можливі зміни в часі.
«Просимо приїхати, гідно зустріти та провести наших Героїв, які повертаються додому», - кажуть волонтери.
Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.
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Про це повідомляють місцеві волонтери, повідомляє ВСН.
Час прибуття 06:00, а збір о 5:30 годині у селі Піддубці на АЗС.
Також волонтери повідомили, що маршрут буде проходити через вулицю Рівненську, Київський майдан, центр міста, вулицю Набережну, вулицю Ковельську та СМЕ.
Попереджають, що можливі зміни в часі.
«Просимо приїхати, гідно зустріти та провести наших Героїв, які повертаються додому», - кажуть волонтери.
Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.
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