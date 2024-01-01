До Луцька «на щиті» повернуться полеглі на війні Герої

До Луцька «на щиті» повернуться полеглі на війні Герої
У середу, 3 квітня, до Луцька прибуде Гуманітарна місія «На щиті», яка повертає додому полеглих на війні Героїв.

Про це повідомляють місцеві волонтери, повідомляє ВСН.

Час прибуття 06:00, а збір о 5:30 годині у селі Піддубці на АЗС.

Також волонтери повідомили, що маршрут буде проходити через вулицю Рівненську, Київський майдан, центр міста, вулицю Набережну, вулицю Ковельську та СМЕ.

Попереджають, що можливі зміни в часі.

«Просимо приїхати, гідно зустріти та провести наших Героїв, які повертаються додому», - кажуть волонтери.

Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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