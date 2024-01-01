До Луцька «на щиті» повернуться полеглі на війні Герої





Про це повідомляють місцеві волонтери, повідомляє



Час прибуття 06:00, а збір о 5:30 годині у селі Піддубці на АЗС.



Також волонтери повідомили, що маршрут буде проходити через вулицю Рівненську, Київський майдан, центр міста, вулицю Набережну, вулицю Ковельську та СМЕ.



Попереджають, що можливі зміни в часі.



«Просимо приїхати, гідно зустріти та провести наших Героїв, які повертаються додому», - кажуть волонтери.



Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 3 квітня, до Луцька прибуде Гуманітарна місія «На щиті», яка повертає додому полеглих на війні Героїв.Про це повідомляють місцеві волонтери, повідомляє ВСН Час прибуття 06:00, а збір о 5:30 годині у селі Піддубці на АЗС.Також волонтери повідомили, що маршрут буде проходити через вулицю Рівненську, Київський майдан, центр міста, вулицю Набережну, вулицю Ковельську та СМЕ.Попереджають, що можливі зміни в часі.«Просимо приїхати, гідно зустріти та провести наших Героїв, які повертаються додому», - кажуть волонтери.Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.

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