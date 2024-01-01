На Волині рівень захворюваності на ковід знизився на третину
Сьогодні, 19:11
На Волині другий тиждень поспіль зберігається тенденція до зниження захворюваності на ГРВІ, зокрема, COVID-19. Це прогнозовано, оскільки пов’язано з канікулами в навчальних закладах.
Про це у фейсбуці інформує Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
За оперативною інформацією, протягом минулого тижня на Волині зареєстровано 4797 випадків ГРВІ, з них 30 випадків коронавірусної хвороби. Кількість випадків ГРВІ знизилася на 12%, COVID-19 – на 32%. Близько 64% усіх, хто захворіли, становлять діти до 17 років.
Госпіталізовано 94 людини, зокрема, 14 – із COVID- 19. Із загальної кількості госпіталізованих 45 дітей (48%).
Показник захворюваності за цей період на 14,5% нижчий епідемічного порогу та відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу.
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Про це у фейсбуці інформує Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
За оперативною інформацією, протягом минулого тижня на Волині зареєстровано 4797 випадків ГРВІ, з них 30 випадків коронавірусної хвороби. Кількість випадків ГРВІ знизилася на 12%, COVID-19 – на 32%. Близько 64% усіх, хто захворіли, становлять діти до 17 років.
Госпіталізовано 94 людини, зокрема, 14 – із COVID- 19. Із загальної кількості госпіталізованих 45 дітей (48%).
Показник захворюваності за цей період на 14,5% нижчий епідемічного порогу та відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу.
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