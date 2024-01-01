На Волині рівень захворюваності на ковід знизився на третину

На Волині рівень захворюваності на ковід знизився на третину
На Волині другий тиждень поспіль зберігається тенденція до зниження захворюваності на ГРВІ, зокрема, COVID-19. Це прогнозовано, оскільки пов’язано з канікулами в навчальних закладах.

Про це у фейсбуці інформує Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

За оперативною інформацією, протягом минулого тижня на Волині зареєстровано 4797 випадків ГРВІ, з них 30 випадків коронавірусної хвороби. Кількість випадків ГРВІ знизилася на 12%, COVID-19 – на 32%. Близько 64% усіх, хто захворіли, становлять діти до 17 років.

Госпіталізовано 94 людини, зокрема, 14 – із COVID- 19. Із загальної кількості госпіталізованих 45 дітей (48%).

Показник захворюваності за цей період на 14,5% нижчий епідемічного порогу та відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу.


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Теги: лікарі, Волинь
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