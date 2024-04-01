Мобілізація з 25 років: Зеленський підписав закон

військовому обліку призовників з 27 до 25 років.



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Нагадаємо, закон №9281 Верховна Рада проголосувала ще 30 травня 2023 року, а 5 червня того ж року документ передали на підпис голові держави. Однак відтоді він лежав без підпису президента.



Нагадаємо, ще 30 травня минулого Верховна рада ухвалила закон про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років. За тоді проголосували 304 депутати.



Законопроект ініціювало Міністерство оборони України спільно зі Збройними силами України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Володимир Зеленський підписав закон про зниження граничного віку перебування громадян наз 27 до 25 років.Про це повідомляє Українська правда Нагадаємо, закон №9281 Верховна Рада проголосувала ще 30 травня 2023 року, а 5 червня того ж року документ передали на підпис голові держави. Однак відтоді він лежав без підпису президента.Нагадаємо, ще 30 травня минулого Верховна рада ухвалила закон про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років. За тоді проголосували 304 депутати.Законопроект ініціювало Міністерство оборони України спільно зі Збройними силами України.

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