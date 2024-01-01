На Волині судили студента за спробу втекти за кордон за фальшивими документами

виїхати за кордон із допомогою підроблених документів.



Про це пише



Наприкінці грудня 2023 року в Telegram студент замовив виготовлення фальшивих документів.



У Києві біля ТЦ «Епіцентр» обвинувачений надав невстановленій досудовим розслідуванням особі копії свого паспорта громадянина України, ідентифікаційний код, довідку з місця реєстрації та фотокартку для подальшого використання під час виготовлення підроблених документів, а також 1500 доларів США за виготовлення підроблених документів.



8 січня 2024 року під час проходження прикордонного контролю в пункті пропуску для міжнародного залізничного сполучення «Ягодин» Волинської митниці він надав ці «документи» працівникам Державної прикордонної служби України.



У суд обвинувальний акт надійшов з угодою про визнання винуватості.



Суд обмежив обвинуваченого волі на 2 роки, але звільнив від відбування призначеного покарання, якщо він протягом 1 року 4 місяців іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення.



Також з уродженця Миколаєва в користь держави стягнули 3786 гривень 40 копійок процесуальних витрат на проведення судової технічної експертизи.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині перед Любомльським райсудом постав уродженець Миколаєва, який намагавсяіз допомогою підроблених документів.Про це пише Інсайдер Медіа Наприкінці грудня 2023 року в Telegram студент замовив виготовлення фальшивих документів.У Києві біля ТЦ «Епіцентр» обвинувачений надав невстановленій досудовим розслідуванням особі копії свого паспорта громадянина України, ідентифікаційний код, довідку з місця реєстрації та фотокартку для подальшого використання під час виготовлення підроблених документів, а також 1500 доларів США за виготовлення підроблених документів.8 січня 2024 року під час проходження прикордонного контролю в пункті пропуску для міжнародного залізничного сполучення «Ягодин» Волинської митниці він надав ці «документи» працівникам Державної прикордонної служби України.У суд обвинувальний акт надійшов з угодою про визнання винуватості.Суд обмежив обвинуваченого волі на 2 роки, але звільнив від відбування призначеного покарання, якщо він протягом 1 року 4 місяців іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення.Також з уродженця Миколаєва в користь держави стягнули 3786 гривень 40 копійок процесуальних витрат на проведення судової технічної експертизи.

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