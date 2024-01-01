На Волині судили студента за спробу втекти за кордон за фальшивими документами

На Волині судили студента за спробу втекти за кордон за фальшивими документами
На Волині перед Любомльським райсудом постав уродженець Миколаєва, який намагався виїхати за кордон із допомогою підроблених документів.

Про це пише Інсайдер Медіа.

Наприкінці грудня 2023 року в Telegram студент замовив виготовлення фальшивих документів.

У Києві біля ТЦ «Епіцентр» обвинувачений надав невстановленій досудовим розслідуванням особі копії свого паспорта громадянина України, ідентифікаційний код, довідку з місця реєстрації та фотокартку для подальшого використання під час виготовлення підроблених документів, а також 1500 доларів США за виготовлення підроблених документів.

8 січня 2024 року під час проходження прикордонного контролю в пункті пропуску для міжнародного залізничного сполучення «Ягодин» Волинської митниці він надав ці «документи» працівникам Державної прикордонної служби України.

У суд обвинувальний акт надійшов з угодою про визнання винуватості.

Суд обмежив обвинуваченого волі на 2 роки, але звільнив від відбування призначеного покарання, якщо він протягом 1 року 4 місяців іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення.

Також з уродженця Миколаєва в користь держави стягнули 3786 гривень 40 копійок процесуальних витрат на проведення судової технічної експертизи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: суд, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Російський офіцер на Харківщині вбив жінку, бо розмовляла українською
Сьогодні, 18:53
Мобілізація з 25 років: Зеленський підписав закон
Сьогодні, 18:37
На Волині судили студента за спробу втекти за кордон за фальшивими документами
Сьогодні, 18:22
Майже половина українців вірять в астрологів, екстрасенсів і тарологів
Сьогодні, 18:01
Через витік на мережі десяток будинків у Луцьку – без гарячої води
Сьогодні, 17:46
Схожі новини
На Волині судили водія, який п'яний збив насмерть 11-річну дівчинку На Волині судили водія, який п'яний збив насмерть 11-річну дівчинку
31 березень, 19:32
Розпилила балончик та била ногами: волинянка через ревнощі побила жінку Розпилила балончик та била ногами: волинянка через ревнощі побила жінку
30 березень, 07:32
Ухилянту з Волині суд замінив умовний термін на обмеження волі Ухилянту з Волині суд замінив умовний термін на обмеження волі
26 березень, 17:31
На Волині адвокат обіцяв «порішати», але сам сів за ґрати На Волині адвокат обіцяв «порішати», але сам сів за ґрати
22 березень, 15:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Російський офіцер на Харківщині вбив жінку, бо розмовляла українською
Сьогодні, 18:53
 0
Мобілізація з 25 років: Зеленський підписав закон
Сьогодні, 18:37
 0
На Волині судили студента за спробу втекти за кордон за фальшивими документами
Сьогодні, 18:22
 0
Майже половина українців вірять в астрологів, екстрасенсів і тарологів
Сьогодні, 18:01
 0
Через витік на мережі десяток будинків у Луцьку – без гарячої води
Сьогодні, 17:46
 0
Медіа
відео
1/8