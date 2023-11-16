Російський офіцер на Харківщині вбив жінку, бо розмовляла українською

Російського військового, який застрелив жінку за те, що говорила українською мовою, засуджено до 15 років увʼязнення.Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав російського військового винним у(ч. 2 ст. 438 КК України).Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі.Засуджений – заступник командира 3-ого танкового батальйона по озброєнню 6-ої окремої танкової бригади (в/ч 54096, 1-ої танкової армії західного військового округу зс рф).Прокурори довели, що 2 червня 2022 року в окупованому на той момент Ізюмі російський військовий застрелив місцеву жительку.Жінка підійшла до штабу російських військовослужбовців, де був WI-FI та звʼязок. Вона хотіла зателефонувати своєму брату, який проживає в Івано-Франківській області.Зі штабу вийшов засуджений, який почув українську мову від жінки. Це його обурило та розлютило. Він підійшов до неї з пістолетом та вистрелив у груди. Потерпіла померла на місці.Оскільки засуджений переховується від українського правосуддя, строк відбуття ним покарання почне обчислюватись з моменту його фактичного затримання.Досудове розслідування – Нацполіція України. Оперативний супровід – ДСР НПУ.