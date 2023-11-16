Російський офіцер на Харківщині вбив жінку, бо розмовляла українською

Російський офіцер на Харківщині вбив жінку, бо розмовляла українською
Російського військового, який застрелив жінку за те, що говорила українською мовою, засуджено до 15 років увʼязнення.

Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав російського військового винним у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі.

Засуджений – заступник командира 3-ого танкового батальйона по озброєнню 6-ої окремої танкової бригади (в/ч 54096, 1-ої танкової армії західного військового округу зс рф).

Російський офіцер на Харківщині вбив жінку, бо розмовляла українською


Прокурори довели, що 2 червня 2022 року в окупованому на той момент Ізюмі російський військовий застрелив місцеву жительку.

Жінка підійшла до штабу російських військовослужбовців, де був WI-FI та звʼязок. Вона хотіла зателефонувати своєму брату, який проживає в Івано-Франківській області.

Зі штабу вийшов засуджений, який почув українську мову від жінки. Це його обурило та розлютило. Він підійшов до неї з пістолетом та вистрелив у груди. Потерпіла померла на місці.



Оскільки засуджений переховується від українського правосуддя, строк відбуття ним покарання почне обчислюватись з моменту його фактичного затримання.

Досудове розслідування – Нацполіція України. Оперативний супровід – ДСР НПУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: злочин, окупанти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 квітня
Сьогодні, 20:00
На Волині рівень захворюваності на ковід знизився на третину
Сьогодні, 19:11
Російський офіцер на Харківщині вбив жінку, бо розмовляла українською
Сьогодні, 18:53
Мобілізація з 25 років: Зеленський підписав закон
Сьогодні, 18:37
На Волині судили студента за спробу втекти за кордон за фальшивими документами
Сьогодні, 18:22
Схожі новини
Окупанти заради розваги розстріляли цивільного у Бучі: є підозрювані Окупанти заради розваги розстріляли цивільного у Бучі: є підозрювані
05 березень, 13:44
Ідентифікували окупанта, який на Чернігівщині розстріляв авто із цивільними Ідентифікували окупанта, який на Чернігівщині розстріляв авто із цивільними
16 листопад, 2023, 11:39
«Баба лежит, дергается. В голове дырка»: окупант розповів, як росіяни розстрілюють українок «Баба лежит, дергается. В голове дырка»: окупант розповів, як росіяни розстрілюють українок
17 квітень, 2022, 13:15
На Житомирщині налагодили бізнес на мертвих окупантах, - СБУ На Житомирщині налагодили бізнес на мертвих окупантах, - СБУ
29 березень, 13:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 квітня
Сьогодні, 20:00
 0
На Волині рівень захворюваності на ковід знизився на третину
Сьогодні, 19:11
 0
Російський офіцер на Харківщині вбив жінку, бо розмовляла українською
Сьогодні, 18:53
 0
Мобілізація з 25 років: Зеленський підписав закон
Сьогодні, 18:37
 0
На Волині судили студента за спробу втекти за кордон за фальшивими документами
Сьогодні, 18:22
 0
Медіа
відео
1/8