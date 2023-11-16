Російський офіцер на Харківщині вбив жінку, бо розмовляла українською
Сьогодні, 18:53
Російського військового, який застрелив жінку за те, що говорила українською мовою, засуджено до 15 років увʼязнення.
Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав російського військового винним у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі.
Засуджений – заступник командира 3-ого танкового батальйона по озброєнню 6-ої окремої танкової бригади (в/ч 54096, 1-ої танкової армії західного військового округу зс рф).
Прокурори довели, що 2 червня 2022 року в окупованому на той момент Ізюмі російський військовий застрелив місцеву жительку.
Жінка підійшла до штабу російських військовослужбовців, де був WI-FI та звʼязок. Вона хотіла зателефонувати своєму брату, який проживає в Івано-Франківській області.
Зі штабу вийшов засуджений, який почув українську мову від жінки. Це його обурило та розлютило. Він підійшов до неї з пістолетом та вистрелив у груди. Потерпіла померла на місці.
Оскільки засуджений переховується від українського правосуддя, строк відбуття ним покарання почне обчислюватись з моменту його фактичного затримання.
Досудове розслідування – Нацполіція України. Оперативний супровід – ДСР НПУ.
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Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав російського військового винним у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі.
Засуджений – заступник командира 3-ого танкового батальйона по озброєнню 6-ої окремої танкової бригади (в/ч 54096, 1-ої танкової армії західного військового округу зс рф).
Прокурори довели, що 2 червня 2022 року в окупованому на той момент Ізюмі російський військовий застрелив місцеву жительку.
Жінка підійшла до штабу російських військовослужбовців, де був WI-FI та звʼязок. Вона хотіла зателефонувати своєму брату, який проживає в Івано-Франківській області.
Зі штабу вийшов засуджений, який почув українську мову від жінки. Це його обурило та розлютило. Він підійшов до неї з пістолетом та вистрелив у груди. Потерпіла померла на місці.
Оскільки засуджений переховується від українського правосуддя, строк відбуття ним покарання почне обчислюватись з моменту його фактичного затримання.
Досудове розслідування – Нацполіція України. Оперативний супровід – ДСР НПУ.
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