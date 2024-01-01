Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 квітня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 3 квітня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Вночі помірний короткочасний дощ, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 12-14°.

Область

Хмарно з проясненнями. Вночі помірний короткочасний дощ, вдень невеликий короткочасний дощ. Місцями грози. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8°, вдень 10-15°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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