Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 квітня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Луцьк



Хмарно з проясненнями. Вночі помірний короткочасний дощ, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 12-14°.



Область



Хмарно з проясненнями. Вночі помірний короткочасний дощ, вдень невеликий короткочасний дощ. Місцями грози. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8°, вдень 10-15°.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 3 квітня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Хмарно з проясненнями. Вночі помірний короткочасний дощ, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 12-14°.Хмарно з проясненнями. Вночі помірний короткочасний дощ, вдень невеликий короткочасний дощ. Місцями грози. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8°, вдень 10-15°.

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