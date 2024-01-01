Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 квітня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 3 квітня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Вночі помірний короткочасний дощ, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 12-14°.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі помірний короткочасний дощ, вдень невеликий короткочасний дощ. Місцями грози. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8°, вдень 10-15°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Вночі помірний короткочасний дощ, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 12-14°.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі помірний короткочасний дощ, вдень невеликий короткочасний дощ. Місцями грози. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8°, вдень 10-15°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 квітня
Сьогодні, 20:00
На Волині рівень захворюваності на ковід знизився на третину
Сьогодні, 19:11
Мобілізація з 25 років: Зеленський підписав закон
Сьогодні, 18:37