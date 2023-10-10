Кількість вбитих і закатованих у Бучі не є остаточною, правоохоронці досі розслідують злочини рф





Про це в етері національного телемарафону заявив заступник голови Нацполіції та начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов, пише



Він підкреслив, що близько тисячі цивільних, яких убили окупанти, померли насильницькою смертю: або їх застрелили, або вони померли від мінно-вибухових травм. Нєбитов також зазначив, що наразі 514 жителів Київщини вважають зниклими безвісти, а невпізнаними залишаються 180 тіл.



«Ми розуміємо, що навколо Бучі були позиції армії рф, куди вони звозили людей, катували і вбивали, де ми знаходили закопані тіла закатованих. І ми розуміємо, що, мабуть, це не останні знахідки. Бо кількість людей, які зараз перебувають у розшуку, на жаль, дуже велика», — сказав Нєбитов.



Начальник кримінальної поліції також розповів, що правоохоронці відкрили 23 тисячі кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів рф на Київщині. Всього ж від початку повномасштабної війни, з 24 лютого 2022 року, правоохоронці відкрили 116 тисяч таких проваджень.



Роковини вбивств у Бучі



Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять вбитих мешканців містечка Бучі на Київщині, яке рівно два роки тому звільнили Збройні сили України від російських окупантів. Він висловив подяку українським військовим та усім, «хто нам дійсно допомагає».



«Коли наші воїни вигнали росію з Бучі, з Ірпеня, з Бородянки, з усієї Київщини, а потім із Сумщини, з Чернігівщини — кожен зміг побачити, що це перемоги не лише української сміливості та зброї, але й людської моралі. Хай увесь світ ніколи не забуває, якою ціною дається ця битва і яке зло ми зупиняємо тут, на нашій землі», — сказав Зеленський.



Звірства росіян у Бучі



31 березня 2022 року українські військові звільнили від російських загарбників Бучу та всю Бучанську громаду на Київщині. Після цього поступово почала з'являтися інформація про звірства окупантів: журналісти і представники влади почали публікувати відео та фотографії загиблих, які лежали просто на вулицях.



За даними поліції, російські снайпери розстрілювали людей із танків, бронетранспортерів, попри білі пов'язки, які військові рф змушували людей носити. Чимало українців були знайдені загиблими у своїх будинках і квартирах від мінно-вибухових травм. Тіла також знаходили у братських могилах, часто — зі слідами катувань.



У березні 2023 року Зеленський повідомив, що через російську окупацію в Бучі та Бучанському районі загинули понад 1400 людей, зокрема 37 дітей.



За інформацією німецької розвідки, перехоплені радіоповідомлення військових рф про масові вбивства в Бучі свідчать, що це були не випадкові дії або вчинки окремих військових, а тактика чи навіть стратегія росії для залякування українців.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські правоохоронці виявили 422 тіла вбитих цивільних після звільнення від російських окупантів Бучі у Київській області. Загалом у Бучанському районі виявили 1190 тіл. Ця цифра є неостаточною.Про це в етері національного телемарафону заявив заступник голови Нацполіції та начальник кримінальної поліції, пише Громадське Він підкреслив, що близько тисячі цивільних, яких убили окупанти, померли насильницькою смертю: або їх застрелили, або вони померли від мінно-вибухових травм. Нєбитов також зазначив, що наразі 514 жителів Київщини вважають зниклими безвісти, а невпізнаними залишаються 180 тіл.«Ми розуміємо, що навколо Бучі були позиції армії рф, куди вони звозили людей, катували і вбивали, де ми знаходили закопані тіла закатованих. І ми розуміємо, що, мабуть, це не останні знахідки. Бо кількість людей, які зараз перебувають у розшуку, на жаль, дуже велика», — сказав Нєбитов.Начальник кримінальної поліції також розповів, що правоохоронці відкрили 23 тисячі кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів рф на Київщині. Всього ж від початку повномасштабної війни, з 24 лютого 2022 року, правоохоронці відкрили 116 тисяч таких проваджень.Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять вбитих мешканців містечка Бучі на Київщині, яке рівно два роки тому звільнили Збройні сили України від російських окупантів. Він висловив подяку українським військовим та усім, «хто нам дійсно допомагає».«Коли наші воїни вигнали росію з Бучі, з Ірпеня, з Бородянки, з усієї Київщини, а потім із Сумщини, з Чернігівщини — кожен зміг побачити, що це перемоги не лише української сміливості та зброї, але й людської моралі. Хай увесь світ ніколи не забуває, якою ціною дається ця битва і яке зло ми зупиняємо тут, на нашій землі», — сказав31 березня 2022 року українські військові звільнили від російських загарбників Бучу та всю Бучанську громаду на Київщині. Після цього поступово почала з'являтися інформація про звірства окупантів: журналісти і представники влади почали публікувати відео та фотографії загиблих, які лежали просто на вулицях.За даними поліції, російські снайпери розстрілювали людей із танків, бронетранспортерів, попри білі пов'язки, які військові рф змушували людей носити. Чимало українців були знайдені загиблими у своїх будинках і квартирах від мінно-вибухових травм. Тіла також знаходили у братських могилах, часто — зі слідами катувань.У березні 2023 року Зеленський повідомив, що через російську окупацію в Бучі та Бучанському районі загинули понад 1400 людей, зокрема 37 дітей.За інформацією німецької розвідки, перехоплені радіоповідомлення військових рф про масові вбивства в Бучі свідчать, що це були не випадкові дії або вчинки окремих військових, а тактика чи навіть стратегія росії для залякування українців.

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