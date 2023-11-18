ДТП на Волині: 17-річний мотоцикліст в'їхав в опору та зіткнулися дві автівки

ДТП на Волині: 17-річний мотоцикліст в'їхав в опору та зіткнулися дві автівки
На Волині у суботу, 30 березня, сталося дві дорожньо-транспортні пригоди.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

У селі Ворончин на Ківерцівщині, 17-річний мотоцикліст не впорався з керуванням та зіткнувся з електроопорою. Він отримав численні тілесні ушкодження, хлопця госпіталізували до відділення реанімації.

Цього ж дня у селі Пальче зіткнулися Kia та Lifan. За кермом автомобіля був 65-річний лучанин, мотоцикла - 24-річний житель села Котів, він травмувався і нині перебуває в лікарні. Попередньо, водії були тверезі.
ДТП на Волині: 17-річний мотоцикліст в'їхав в опору та зіткнулися дві автівки

За усіма фактами дорожньо-транспортних пригод слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування будуть встановлені усі обставини та причини ДТП.
ДТП на Волині: 17-річний мотоцикліст в'їхав в опору та зіткнулися дві автівки
ДТП на Волині: 17-річний мотоцикліст в'їхав в опору та зіткнулися дві автівки
ДТП на Волині: 17-річний мотоцикліст в'їхав в опору та зіткнулися дві автівки
ДТП на Волині: 17-річний мотоцикліст в'їхав в опору та зіткнулися дві автівки

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Теги: Волинь, ДТП, аварія
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