ДТП на Волині: 17-річний мотоцикліст в'їхав в опору та зіткнулися дві автівки
Сьогодні, 10:23
На Волині у суботу, 30 березня, сталося дві дорожньо-транспортні пригоди.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
У селі Ворончин на Ківерцівщині, 17-річний мотоцикліст не впорався з керуванням та зіткнувся з електроопорою. Він отримав численні тілесні ушкодження, хлопця госпіталізували до відділення реанімації.
Цього ж дня у селі Пальче зіткнулися Kia та Lifan. За кермом автомобіля був 65-річний лучанин, мотоцикла - 24-річний житель села Котів, він травмувався і нині перебуває в лікарні. Попередньо, водії були тверезі.
За усіма фактами дорожньо-транспортних пригод слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування будуть встановлені усі обставини та причини ДТП.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
У селі Ворончин на Ківерцівщині, 17-річний мотоцикліст не впорався з керуванням та зіткнувся з електроопорою. Він отримав численні тілесні ушкодження, хлопця госпіталізували до відділення реанімації.
Цього ж дня у селі Пальче зіткнулися Kia та Lifan. За кермом автомобіля був 65-річний лучанин, мотоцикла - 24-річний житель села Котів, він травмувався і нині перебуває в лікарні. Попередньо, водії були тверезі.
За усіма фактами дорожньо-транспортних пригод слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування будуть встановлені усі обставини та причини ДТП.
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