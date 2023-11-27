На Волині водій пробив колесо і злетів з дороги
Сьогодні, 10:45
У неділю, 31 березня, 34-річний ковельчанин, перебуваючи за кермом автомобіля Volkswagen, не впорався з керуванням, злетів у кювет і перекинувся на бік.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Попередньо, трапилося це через пробиття колеса. У аварії зазнав ушкоджень пасажир транспортного засобу, 33-річний житель села Свинарин, його ушпиталили.
За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування будуть встановлені усі обставини та причини ДТП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Попередньо, трапилося це через пробиття колеса. У аварії зазнав ушкоджень пасажир транспортного засобу, 33-річний житель села Свинарин, його ушпиталили.
За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування будуть встановлені усі обставини та причини ДТП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині водій пробив колесо і злетів з дороги
Сьогодні, 10:45
На Волині у 49-річного скутериста виявили боєприпаси
Сьогодні, 10:14