На Волині водій пробив колесо і злетів з дороги

У неділю, 31 березня, 34-річний ковельчанин, перебуваючи за кермом автомобіля Volkswagen, не впорався з керуванням, злетів у кювет і перекинувся на бік.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Попередньо, трапилося це через пробиття колеса. У аварії зазнав ушкоджень пасажир транспортного засобу, 33-річний житель села Свинарин, його ушпиталили.За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування будуть встановлені усі обставини та причини ДТП.