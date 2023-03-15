Росіяни знищили практично всю критичну інфраструктуру у Харкові, - мер

Росіяни знищили практично всю критичну інфраструктуру у Харкові, - мер
Російська армія зруйнувала практично всю комунальну та приватну енергетичну інфраструктуру Харкова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав міський голова Харкова Ігор Терехов.

Він зазначив, що обласний центр протягом двох років з початку повномасштабного вторгнення зазнавав різних загроз.

"Я не знаю, який план у ворога. Вже зруйновано практично всю критичну енергетичну інфраструктуру, приватну також розбито. Був час, коли з практично двохмільйонного міста залишалося 300 000", - сказав Терехов.

Мер наголосив, що ситуація для енергетичної галузі у місті дуже важка.

"Однак ніхто не опускає руки. У нас цілодобово працюють пункти незламності. За два дні останнього блекауту після обстрілів туди прийшли 28 000 харків'ян. У школах безкоштовно годують людей. За рік видали 10 мільйонів порцій їжі. Ми переживали і складніші часи – переживемо та ці", – заявив він.

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Теги: Харків, обстріли
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