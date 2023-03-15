Росіяни знищили практично всю критичну інфраструктуру у Харкові, - мер





Як інформує Ігор Терехов.



Він зазначив, що обласний центр протягом двох років з початку повномасштабного вторгнення зазнавав різних загроз.



"Я не знаю, який план у ворога. Вже зруйновано практично всю критичну енергетичну інфраструктуру, приватну також розбито. Був час, коли з практично двохмільйонного міста залишалося 300 000", - сказав Терехов.



Мер наголосив, що ситуація для енергетичної галузі у місті дуже важка.



"Однак ніхто не опускає руки. У нас цілодобово працюють пункти незламності. За два дні останнього блекауту після обстрілів туди прийшли 28 000 харків'ян. У школах безкоштовно годують людей. За рік видали 10 мільйонів порцій їжі. Ми переживали і складніші часи – переживемо та ці", – заявив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська армія зруйнувала практично всю комунальну та приватну енергетичну інфраструктуру Харкова.Як інформує Цензор.НЕТ , про це сказав міський голова ХарковаВін зазначив, що обласний центр протягом двох років з початку повномасштабного вторгнення зазнавав різних загроз."Я не знаю, який план у ворога. Вже зруйновано практично всю критичну енергетичну інфраструктуру, приватну також розбито. Був час, коли з практично двохмільйонного міста залишалося 300 000", - сказав Терехов.Мер наголосив, що ситуація для енергетичної галузі у місті дуже важка."Однак ніхто не опускає руки. У нас цілодобово працюють пункти незламності. За два дні останнього блекауту після обстрілів туди прийшли 28 000 харків'ян. У школах безкоштовно годують людей. За рік видали 10 мільйонів порцій їжі. Ми переживали і складніші часи – переживемо та ці", – заявив він.

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