Росіяни знищили практично всю критичну інфраструктуру у Харкові, - мер
Сьогодні, 11:06
Російська армія зруйнувала практично всю комунальну та приватну енергетичну інфраструктуру Харкова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав міський голова Харкова Ігор Терехов.
Він зазначив, що обласний центр протягом двох років з початку повномасштабного вторгнення зазнавав різних загроз.
"Я не знаю, який план у ворога. Вже зруйновано практично всю критичну енергетичну інфраструктуру, приватну також розбито. Був час, коли з практично двохмільйонного міста залишалося 300 000", - сказав Терехов.
Мер наголосив, що ситуація для енергетичної галузі у місті дуже важка.
"Однак ніхто не опускає руки. У нас цілодобово працюють пункти незламності. За два дні останнього блекауту після обстрілів туди прийшли 28 000 харків'ян. У школах безкоштовно годують людей. За рік видали 10 мільйонів порцій їжі. Ми переживали і складніші часи – переживемо та ці", – заявив він.
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Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав міський голова Харкова Ігор Терехов.
Він зазначив, що обласний центр протягом двох років з початку повномасштабного вторгнення зазнавав різних загроз.
"Я не знаю, який план у ворога. Вже зруйновано практично всю критичну енергетичну інфраструктуру, приватну також розбито. Був час, коли з практично двохмільйонного міста залишалося 300 000", - сказав Терехов.
Мер наголосив, що ситуація для енергетичної галузі у місті дуже важка.
"Однак ніхто не опускає руки. У нас цілодобово працюють пункти незламності. За два дні останнього блекауту після обстрілів туди прийшли 28 000 харків'ян. У школах безкоштовно годують людей. За рік видали 10 мільйонів порцій їжі. Ми переживали і складніші часи – переживемо та ці", – заявив він.
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