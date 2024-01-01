Волиняни віддали останню шану Герою Андрію Новосаду

Волиняни віддали останню шану Герою Андрію Новосаду
У Турійській громаді на Волині учора, 31 березня, провели в останню путь Героя Андрія Новосада. Після кількох місяців тривожного очікування, молитов родини і віри у диво, до рідного Туропина повернувся на щиті захисник України.

Про це у фейсбуці повідомляє Турійська селищна рада.

Люди виходили на вулиці, щоб утворити живий ланцюг за маршрутом до місця проживання сім'ї Героя, який добровольцем пішов захищати рідну землю у серпні 23-го.
Волиняни віддали останню шану Герою Андрію Новосаду

Чин похорону відбувся 31 березня 2024 року.
Волиняни віддали останню шану Герою Андрію Новосаду

На останнє прощання з полеглим захисником прийшли односельці, друзі, знайомі, однокласники, представники влади, бойові побратими. У древньому туропинському храмі Воздвиження Чесного Хреста піднеслася до небес спільна молитва за вічний спочинок душі загиблого воїна у Царстві Небесному. Заупокійний молебень відслужили священники Турійського деканату ПЦУ.
Волиняни віддали останню шану Герою Андрію Новосаду
Волиняни віддали останню шану Герою Андрію Новосаду
Волиняни віддали останню шану Герою Андрію Новосаду
Волиняни віддали останню шану Герою Андрію Новосаду

Односельчани й побратими тільки хороше згадували про Андрія. Він був люблячим сином та батьком. Разом із дружиною Антоніною Миколаївною виховував шістьох діток.
Волиняни віддали останню шану Герою Андрію Новосаду

«Завжди дбав про свою родину, робив все можливе, щоб діти росли здоровими та щасливими. Мав багато друзів, був надзвичайно позитивним і доброзичливим, завжди готовий підтримати інших. Мужній та сміливий, небайдужий до долі своєї країни…», - розповіли про Андрія вчителі Туропинської гімназії.
Волиняни віддали останню шану Герою Андрію Новосаду

З усіма військовими почестями Героя поховали на кладовищі в рідному селі.
Волиняни віддали останню шану Герою Андрію Новосаду
Волиняни віддали останню шану Герою Андрію Новосаду

«Назавжди у нашій пам’яті та із вдячністю залишиться ім’я Героя-воїна Андрія Новосада, який віддав своє життя за незалежність і територіальну цілісність рідної землі. У цей надзвичайно важкий час ми низько схиляємо голови у скорботі та висловлюємо щире співчуття мамі Надії Євстафіївні, дружині, сестрі, дітям, рідним та близьким Героя. Важко знайти слова втіхи, неможливо заспокоїти біль та гіркоту втрати. Кожен загиблий воїн – це болючий шрам на душі кожного з нас. Вічна і світла пам'ять Герою!» - зазначили у селищній раді.
Волиняни віддали останню шану Герою Андрію Новосаду
Волиняни віддали останню шану Герою Андрію Новосаду
Волиняни віддали останню шану Герою Андрію Новосаду
Волиняни віддали останню шану Герою Андрію Новосаду


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Теги: загиблі, війна
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