Волиняни віддали останню шану Герою Андрію Новосаду

У Турійській громаді на Волині учора, 31 березня, провели в останню путь Героя. Після кількох місяців тривожного очікування, молитов родини і віри у диво, до рідного Туропина повернувся на щиті захисник України.Про це у фейсбуці повідомляє Турійська селищна рада.Люди виходили на вулиці, щоб утворити живий ланцюг за маршрутом до місця проживання сім'ї Героя, який добровольцем пішов захищати рідну землю у серпні 23-го.Чин похорону відбувся 31 березня 2024 року.На останнє прощання зприйшли односельці, друзі, знайомі, однокласники, представники влади, бойові побратими. У древньому туропинському храмі Воздвиження Чесного Хреста піднеслася до небес спільна молитва за вічний спочинок душі загиблого воїна у Царстві Небесному. Заупокійний молебень відслужили священники Турійського деканату ПЦУ.Односельчани й побратими тільки хороше згадували про Андрія. Він був люблячим сином та батьком. Разом із дружиною Антоніною Миколаївною виховував шістьох діток.«Завжди дбав про свою родину, робив все можливе, щоб діти росли здоровими та щасливими. Мав багато друзів, був надзвичайно позитивним і доброзичливим, завжди готовий підтримати інших. Мужній та сміливий, небайдужий до долі своєї країни…», - розповіли про Андрія вчителі Туропинської гімназії.З усіма військовими почестями Героя поховали на кладовищі в рідному селі.«Назавжди у нашій пам’яті та із вдячністю залишиться ім’я Героя-воїна Андрія Новосада, який віддав своє життя за незалежність і територіальну цілісність рідної землі. У цей надзвичайно важкий час ми низько схиляємо голови у скорботі та висловлюємо щире співчуття мамі Надії Євстафіївні, дружині, сестрі, дітям, рідним та близьким Героя. Важко знайти слова втіхи, неможливо заспокоїти біль та гіркоту втрати. Кожен загиблий воїн – це болючий шрам на душі кожного з нас. Вічна і світла пам'ять Герою!» - зазначили у селищній раді.