Пішла захищати Україну у 18: війна забрала життя 26-річної військової з Волині. ОНОВЛЕНО

Надія Петруновська (Войцишин).



Про це



"27 березня на Запорізькому напрямку загинула у клятій війні випускниця нашої школи Петруновська Надія (Войцишин). Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять Герою України!" - йдеться в повідомленні.



"Ну що, мій рідний, милий серцю Любомль, ми ще не зустрічали «На щиті» янгола-дівчинки, дівчинки-Героя.



Надія Войцишин. Навічно молода, усміхнена, красива. Навічно 26. Навічно в строю.



Ще в далекім 2014, Надійку, ще зовсім дівчинкою батьки привезли в Любомль, щоб вберегти від жахіть, які відбувалися там, де вона народилася та виросла. Надя родом з м. Попасна Луганської області. Жила та закінчувала школу в тітоньки в Любомлі. Вже тут підкорила багатьох своєю українською. По закінченні школи, вступила на педагогічний факультет в м. Рівне, паралельно навчалася також на військовій кафедрі. Хоч в ріднім місті на той час стало спокійніше, вирішила залишитися на Західній Україні, бо жила, надихалася, любила усе, що стосувалося українського.



Надійку цікавило усе — обряди, традиції, звичаї, поезія, культура, бо Україна була коханням її життя.



В 2020 році, Надя прийняла свідоме, обдумане та виважене рішення—вступила до лав ЗСУ. Це вражає в самісіньке серце. Молодесенька дівчинка у 18 років пішла служити, бо мріяла про вільну, сильну, незалежну Україну.



В 2022 році Надійка вийшла заміж. То було кохання усього її життя. Вони безмежно кохали. Уся стрічка Наді була наповнена коханням, мріями та планами на майбутнє зі своїм коханим: «Вірю, нашій щирій Любові не буде краю». Вони жили, кохали, бачили своє майбутнє до глибокої старості разом. Вони мали народити дітей, виховати їх такими ж Справжніми як самі, навчити любити Україну понад усе.



Але ж ні, Надійка ніколи вже не стане мамою.



Надя дуже мріяла про гучне, велике весілля( бо побралися з коханим швидко, в колі найрідніших). Все казала: «Закінчиться війна, відгуляємо з усіма традиціями, з друзями, рідними». Навіть сукню замовила-купила… Тепер ця сукня весільна, разом із вишиваною сорочкою чекають на свою наречену, щоб бути вложеними в домовину, та супроводити в останню дорогу.



Надійка була дуже світлою, щирою, доброю, привітною, завжди з теплою усмішкою на устах. Вона була Сонечком, надією та опорою для своїх рідних, дідуся з бабусею, матусі з татом та братиком, для тітоньки, сестричок. Була хорошим, надійним другом для цивільних друзів, та побратимів. До слова, Надя служила зі своїми побратимами нарівні, мала звання капітана.



Світла тобі пам’ять, дівчинко", - Катя Мокренко.





ОНОВЛЕНО станом на 12.08



У Любомльській громаді уточнили, що 30.03.2024 в районі н.п.Тарасівка Запорізької області знайдено померлою Героя, мужню захисницю, капітана – Войцишин Надію Сергіївну,1998 року народження.



"Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблої, розділяємо з вами біль від непоправної втрати та схиляємо голови в глибокій скорботі. Дякуємо нашій захисниці за подвиг, відданість українському народу, стійкість і патріотизм!" - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що про дату та час прибуття траурного кортежу «На щиті» повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинула військовослужбовиця з ВолиніПро це повідомили на сторінці Любомльського ліцею №2."27 березня на Запорізькому напрямку загинула у клятій війні випускниця нашої школи Петруновська Надія (Войцишин). Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять Герою України!" - йдеться в повідомленні."Ну що, мій рідний, милий серцю Любомль, ми ще не зустрічали «На щиті» янгола-дівчинки, дівчинки-Героя.Надія Войцишин. Навічно молода, усміхнена, красива. Навічно 26. Навічно в строю.Ще в далекім 2014, Надійку, ще зовсім дівчинкою батьки привезли в Любомль, щоб вберегти від жахіть, які відбувалися там, де вона народилася та виросла. Надя родом з м. Попасна Луганської області. Жила та закінчувала школу в тітоньки в Любомлі. Вже тут підкорила багатьох своєю українською. По закінченні школи, вступила на педагогічний факультет в м. Рівне, паралельно навчалася також на військовій кафедрі. Хоч в ріднім місті на той час стало спокійніше, вирішила залишитися на Західній Україні, бо жила, надихалася, любила усе, що стосувалося українського.Надійку цікавило усе — обряди, традиції, звичаї, поезія, культура, бо Україна була коханням її життя.В 2020 році, Надя прийняла свідоме, обдумане та виважене рішення—вступила до лав ЗСУ. Це вражає в самісіньке серце. Молодесенька дівчинка у 18 років пішла служити, бо мріяла про вільну, сильну, незалежну Україну.В 2022 році Надійка вийшла заміж. То було кохання усього її життя. Вони безмежно кохали. Уся стрічка Наді була наповнена коханням, мріями та планами на майбутнє зі своїм коханим: «Вірю, нашій щирій Любові не буде краю». Вони жили, кохали, бачили своє майбутнє до глибокої старості разом. Вони мали народити дітей, виховати їх такими ж Справжніми як самі, навчити любити Україну понад усе.Але ж ні, Надійка ніколи вже не стане мамою.Надя дуже мріяла про гучне, велике весілля( бо побралися з коханим швидко, в колі найрідніших). Все казала: «Закінчиться війна, відгуляємо з усіма традиціями, з друзями, рідними». Навіть сукню замовила-купила… Тепер ця сукня весільна, разом із вишиваною сорочкою чекають на свою наречену, щоб бути вложеними в домовину, та супроводити в останню дорогу.Надійка була дуже світлою, щирою, доброю, привітною, завжди з теплою усмішкою на устах. Вона була Сонечком, надією та опорою для своїх рідних, дідуся з бабусею, матусі з татом та братиком, для тітоньки, сестричок. Була хорошим, надійним другом для цивільних друзів, та побратимів. До слова, Надя служила зі своїми побратимами нарівні, мала звання капітана.Світла тобі пам’ять, дівчинко", - написала у соцмережахУ Любомльській громаді уточнили, що 30.03.2024 в районі н.п.Тарасівка Запорізької області знайдено померлою Героя, мужню захисницю, капітана – Войцишин Надію Сергіївну,1998 року народження."Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблої, розділяємо з вами біль від непоправної втрати та схиляємо голови в глибокій скорботі. Дякуємо нашій захисниці за подвиг, відданість українському народу, стійкість і патріотизм!" - йдеться у повідомленні.Зазначається, що про дату та час прибуття траурного кортежу «На щиті» повідомлять згодом.

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