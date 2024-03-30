Пішла захищати Україну у 18: війна забрала життя 26-річної військової з Волині. ОНОВЛЕНО

Пішла захищати Україну у 18: війна забрала життя 26-річної військової з Волині. ОНОВЛЕНО
На війні загинула військовослужбовиця з Волині Надія Петруновська (Войцишин).

Про це повідомили на сторінці Любомльського ліцею №2.

"27 березня на Запорізькому напрямку загинула у клятій війні випускниця нашої школи Петруновська Надія (Войцишин). Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять Герою України!" - йдеться в повідомленні.

"Ну що, мій рідний, милий серцю Любомль, ми ще не зустрічали «На щиті» янгола-дівчинки, дівчинки-Героя.

Надія Войцишин. Навічно молода, усміхнена, красива. Навічно 26. Навічно в строю.

Ще в далекім 2014, Надійку, ще зовсім дівчинкою батьки привезли в Любомль, щоб вберегти від жахіть, які відбувалися там, де вона народилася та виросла. Надя родом з м. Попасна Луганської області. Жила та закінчувала школу в тітоньки в Любомлі. Вже тут підкорила багатьох своєю українською. По закінченні школи, вступила на педагогічний факультет в м. Рівне, паралельно навчалася також на військовій кафедрі. Хоч в ріднім місті на той час стало спокійніше, вирішила залишитися на Західній Україні, бо жила, надихалася, любила усе, що стосувалося українського.

Надійку цікавило усе — обряди, традиції, звичаї, поезія, культура, бо Україна була коханням її життя.

В 2020 році, Надя прийняла свідоме, обдумане та виважене рішення—вступила до лав ЗСУ. Це вражає в самісіньке серце. Молодесенька дівчинка у 18 років пішла служити, бо мріяла про вільну, сильну, незалежну Україну.
Пішла захищати Україну у 18: війна забрала життя 26-річної військової з Волині. ОНОВЛЕНО

В 2022 році Надійка вийшла заміж. То було кохання усього її життя. Вони безмежно кохали. Уся стрічка Наді була наповнена коханням, мріями та планами на майбутнє зі своїм коханим: «Вірю, нашій щирій Любові не буде краю». Вони жили, кохали, бачили своє майбутнє до глибокої старості разом. Вони мали народити дітей, виховати їх такими ж Справжніми як самі, навчити любити Україну понад усе.

Але ж ні, Надійка ніколи вже не стане мамою.
Пішла захищати Україну у 18: війна забрала життя 26-річної військової з Волині. ОНОВЛЕНО

Надя дуже мріяла про гучне, велике весілля( бо побралися з коханим швидко, в колі найрідніших). Все казала: «Закінчиться війна, відгуляємо з усіма традиціями, з друзями, рідними». Навіть сукню замовила-купила… Тепер ця сукня весільна, разом із вишиваною сорочкою чекають на свою наречену, щоб бути вложеними в домовину, та супроводити в останню дорогу.
Пішла захищати Україну у 18: війна забрала життя 26-річної військової з Волині. ОНОВЛЕНО

Надійка була дуже світлою, щирою, доброю, привітною, завжди з теплою усмішкою на устах. Вона була Сонечком, надією та опорою для своїх рідних, дідуся з бабусею, матусі з татом та братиком, для тітоньки, сестричок. Була хорошим, надійним другом для цивільних друзів, та побратимів. До слова, Надя служила зі своїми побратимами нарівні, мала звання капітана.

Світла тобі пам’ять, дівчинко", - написала у соцмережах Катя Мокренко.
Пішла захищати Україну у 18: війна забрала життя 26-річної військової з Волині. ОНОВЛЕНО


ОНОВЛЕНО станом на 12.08

У Любомльській громаді уточнили, що 30.03.2024 в районі н.п.Тарасівка Запорізької області знайдено померлою Героя, мужню захисницю, капітана – Войцишин Надію Сергіївну,1998 року народження.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблої, розділяємо з вами біль від непоправної втрати та схиляємо голови в глибокій скорботі. Дякуємо нашій захисниці за подвиг, відданість українському народу, стійкість і патріотизм!" - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що про дату та час прибуття траурного кортежу «На щиті» повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинському пункту пропуску «Устилуг» у двох водіїв виявили наркотики. ФОТО
Сьогодні, 12:04
Троє дітей отруїлися чадним газом на Закарпатті
Сьогодні, 11:45
Пішла захищати Україну у 18: війна забрала життя 26-річної військової з Волині. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 11:33
Волиняни віддали останню шану Герою Андрію Новосаду
Сьогодні, 11:15
Росіяни знищили практично всю критичну інфраструктуру у Харкові, - мер
Сьогодні, 11:06
Схожі новини
Демобілізований боєць з Волині повернувся на роботу в лісове господарство Демобілізований боєць з Волині повернувся на роботу в лісове господарство
30 березень, 22:30
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Андрій Новосад Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Андрій Новосад
30 березень, 16:39
Загинув у бою за Україну: у Луцькій громаді попрощалися з Героєм Ігорем Журавлем Загинув у бою за Україну: у Луцькій громаді попрощалися з Героєм Ігорем Журавлем
28 березень, 13:19
На Донеччині загинув 20-річний Герой з Волині Василь Куприянчик На Донеччині загинув 20-річний Герой з Волині Василь Куприянчик
28 березень, 12:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинян попередили про пил із Сахари у повітрі
Сьогодні, 12:22
 0
У волинському пункту пропуску «Устилуг» у двох водіїв виявили наркотики. ФОТО
Сьогодні, 12:04
 0
Троє дітей отруїлися чадним газом на Закарпатті
Сьогодні, 11:45
 0
Пішла захищати Україну у 18: війна забрала життя 26-річної військової з Волині. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 11:33
 0
Волиняни віддали останню шану Герою Андрію Новосаду
Сьогодні, 11:15
 0
Медіа
відео
1/8