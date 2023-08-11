У волинському пункту пропуску «Устилуг» у двох водіїв виявили наркотики. ФОТО

У волинському пункту пропуску «Устилуг» у двох водіїв виявили наркотики. ФОТО
Днями у пункті пропуску "Устилуг", завдяки злагодженій комунікації між правоохоронцями та митниками, що супроводжувалась відмінною роботою кінологічних команд, припинено спроби переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.

Речовину рослинного походження сіро-зеленого кольору вагою брутто 30 грам та металевий предмет для споживання канабісу приховав від митного контролю 58-річний українець. Він виїжджав до Польщі як водій вантажівки. Ще 4 зіп-пакетика вагою брутто 26 грам було вилучено з авто громадянина Німеччини, який в'їжджав до нашої держави.

В обох випадках справами нині займаються слідчі СБУ. До них скеровані повідомлення про протиправні діяння, що містять ознаки злочинів, попередньо кваліфікованих за ознаками статті 305 Кримінального кодексу України. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, тобто їх переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.
У волинському пункту пропуску «Устилуг» у двох водіїв виявили наркотики. ФОТО
У волинському пункту пропуску «Устилуг» у двох водіїв виявили наркотики. ФОТО

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Теги: Волинська митниця, наркотики
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