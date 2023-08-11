У волинському пункту пропуску «Устилуг» у двох водіїв виявили наркотики. ФОТО
Сьогодні, 12:04
Днями у пункті пропуску "Устилуг", завдяки злагодженій комунікації між правоохоронцями та митниками, що супроводжувалась відмінною роботою кінологічних команд, припинено спроби переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
Речовину рослинного походження сіро-зеленого кольору вагою брутто 30 грам та металевий предмет для споживання канабісу приховав від митного контролю 58-річний українець. Він виїжджав до Польщі як водій вантажівки. Ще 4 зіп-пакетика вагою брутто 26 грам було вилучено з авто громадянина Німеччини, який в'їжджав до нашої держави.
В обох випадках справами нині займаються слідчі СБУ. До них скеровані повідомлення про протиправні діяння, що містять ознаки злочинів, попередньо кваліфікованих за ознаками статті 305 Кримінального кодексу України. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, тобто їх переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
Речовину рослинного походження сіро-зеленого кольору вагою брутто 30 грам та металевий предмет для споживання канабісу приховав від митного контролю 58-річний українець. Він виїжджав до Польщі як водій вантажівки. Ще 4 зіп-пакетика вагою брутто 26 грам було вилучено з авто громадянина Німеччини, який в'їжджав до нашої держави.
В обох випадках справами нині займаються слідчі СБУ. До них скеровані повідомлення про протиправні діяння, що містять ознаки злочинів, попередньо кваліфікованих за ознаками статті 305 Кримінального кодексу України. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, тобто їх переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У волинському пункту пропуску «Устилуг» у двох водіїв виявили наркотики. ФОТО
Сьогодні, 12:04
Троє дітей отруїлися чадним газом на Закарпатті
Сьогодні, 11:45
Пішла захищати Україну у 18: війна забрала життя 26-річної військової з Волині. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 11:33
Волиняни віддали останню шану Герою Андрію Новосаду
Сьогодні, 11:15