Волинян попередили про пил із Сахари у повітрі
Сьогодні, 12:22
Території України дістався пил із Сахари, принесений хвилею тепла із Середземномор’я.
Про це у телеграмі повідомляє Волинський обласний гідрометцентр.
Хвиля тепла із західного Середземномор'я, яка принесла до нас аномально високі температури повітря останніми днями, захопила ще пил із Сахари (це добре видно на супутниковому знімку з платформи EUMETSAT).
Мешканці західного регіону могли спостерігати це ще вчора, а сьогодні він пошириться на більшість областей України. Небо буде тьмяним.
«Зачиняйте вікна, пил може бути шкідливим для людей з распіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей», - попередили синоптики.
В Укргідрометцентрі пояснили, що для пилової бурі швидкість вітру має бути вищою за 12 м/с, а тривати це має 3 години й більше. Синоптики Українського гідрометцентру не очікують посилення швидкості вітру, а отже і бурі цього разу не буде.
«Будь ласка, не плутайте легке погіршення видимості через пил із небезпечним явищем. Не уявляйте зайвого і не панікуйте», - зазначили в Укргідрометцентрі.
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Про це у телеграмі повідомляє Волинський обласний гідрометцентр.
Хвиля тепла із західного Середземномор'я, яка принесла до нас аномально високі температури повітря останніми днями, захопила ще пил із Сахари (це добре видно на супутниковому знімку з платформи EUMETSAT).
Мешканці західного регіону могли спостерігати це ще вчора, а сьогодні він пошириться на більшість областей України. Небо буде тьмяним.
«Зачиняйте вікна, пил може бути шкідливим для людей з распіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей», - попередили синоптики.
В Укргідрометцентрі пояснили, що для пилової бурі швидкість вітру має бути вищою за 12 м/с, а тривати це має 3 години й більше. Синоптики Українського гідрометцентру не очікують посилення швидкості вітру, а отже і бурі цього разу не буде.
«Будь ласка, не плутайте легке погіршення видимості через пил із небезпечним явищем. Не уявляйте зайвого і не панікуйте», - зазначили в Укргідрометцентрі.
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