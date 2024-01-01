Волинян попередили про пил із Сахари у повітрі

Території України дістався пил із Сахари, принесенийПро це у телеграмі повідомляє Волинський обласний гідрометцентр.Хвиля тепла із західного Середземномор'я, яка принесла до нас аномально високі температури повітря останніми днями, захопила ще пил із Сахари (це добре видно на супутниковому знімку з платформи EUMETSAT).Мешканці західного регіону могли спостерігати це ще вчора, а сьогодні він пошириться на більшість областей України. Небо буде тьмяним.«Зачиняйте вікна, пил може бути шкідливим для людей з распіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей», - попередили синоптики.В Укргідрометцентрі пояснили, що для пилової бурі швидкість вітру має бути вищою за 12 м/с, а тривати це має 3 години й більше. Синоптики Українського гідрометцентру не очікують посилення швидкості вітру, а отже і бурі цього разу не буде.«Будь ласка, не плутайте легке погіршення видимості через пил із небезпечним явищем. Не уявляйте зайвого і не панікуйте», - зазначили в Укргідрометцентрі.