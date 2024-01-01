Гідрометцентр: на Волинь суне літня спека





Про це в телеграмі інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Протягом тижня переважно без опадів. Вранці 26 березня місцями по області та в Луцьку очікується туман. Температура вночі близько нуля, вдень 6-11⁰ тепла.



Надалі, з надходженням теплого повітря із півдня, очікується потепління. Вночі 3-8⁰ тепла, вдень 13-18⁰ тепла.



Із 29 березня максимальна температура повітря сягатиме 17-22⁰ тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Синоптики прогнозують вже найближчим часом істотне потепління на Волині. Температура може сягати 22 градусів тепла.Про це в телеграмі інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.Протягом тижня переважно без опадів. Вранці 26 березня місцями по області та в Луцьку очікується туман. Температура вночі близько нуля, вдень 6-11⁰ тепла.Надалі, з надходженням теплого повітря із півдня,. Вночі 3-8⁰ тепла, вдень 13-18⁰ тепла.Із 29 березня максимальна температура повітря сягатиме 17-22⁰ тепла.

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