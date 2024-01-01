У мережі оприлюднили відео аварії у Луцьку

Департамент муніципальної варти Луцької міськради опублікував відео автопригоди, що трапилася на перехресті вулиць Ковельської і Чернишевського у Луцьку.Про це йдеться у повідомленні департаменту у фейсбуці.На перехресті вулиць Ковельська таза участі двох легкових автомобілів, яку було зафіксовано на камерах відеоспостереження диспетчером відділу «Центр безпеки міста Луцьк».Водій автомобіля «VOLKSWAGEN», порушив правила переїзду перехрестя, а саме повертаючи ліворуч не надав перевагу в русі автомобілю «VOLVO», що рухалися прямо, внаслідок чого відбулося зіткнення.На щастя в автопригоді ніхто не постраждав.На місце події одразу прибув екіпаж поліції для з'ясування усіх обставин.