У мережі оприлюднили відео аварії у Луцьку
Сьогодні, 14:25
Департамент муніципальної варти Луцької міськради опублікував відео автопригоди, що трапилася на перехресті вулиць Ковельської і Чернишевського у Луцьку.
Про це йдеться у повідомленні департаменту у фейсбуці.
На перехресті вулиць Ковельська та Чернишевського трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легкових автомобілів, яку було зафіксовано на камерах відеоспостереження диспетчером відділу «Центр безпеки міста Луцьк».
Водій автомобіля «VOLKSWAGEN», порушив правила переїзду перехрестя, а саме повертаючи ліворуч не надав перевагу в русі автомобілю «VOLVO», що рухалися прямо, внаслідок чого відбулося зіткнення.
На щастя в автопригоді ніхто не постраждав.
На місце події одразу прибув екіпаж поліції для з'ясування усіх обставин.
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Про це йдеться у повідомленні департаменту у фейсбуці.
На перехресті вулиць Ковельська та Чернишевського трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легкових автомобілів, яку було зафіксовано на камерах відеоспостереження диспетчером відділу «Центр безпеки міста Луцьк».
Водій автомобіля «VOLKSWAGEN», порушив правила переїзду перехрестя, а саме повертаючи ліворуч не надав перевагу в русі автомобілю «VOLVO», що рухалися прямо, внаслідок чого відбулося зіткнення.
На щастя в автопригоді ніхто не постраждав.
На місце події одразу прибув екіпаж поліції для з'ясування усіх обставин.
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