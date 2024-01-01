У мережі оприлюднили відео аварії у Луцьку

У мережі оприлюднили відео аварії у Луцьку
Департамент муніципальної варти Луцької міськради опублікував відео автопригоди, що трапилася на перехресті вулиць Ковельської і Чернишевського у Луцьку.

Про це йдеться у повідомленні департаменту у фейсбуці.

На перехресті вулиць Ковельська та Чернишевського трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легкових автомобілів, яку було зафіксовано на камерах відеоспостереження диспетчером відділу «Центр безпеки міста Луцьк».

Водій автомобіля «VOLKSWAGEN», порушив правила переїзду перехрестя, а саме повертаючи ліворуч не надав перевагу в русі автомобілю «VOLVO», що рухалися прямо, внаслідок чого відбулося зіткнення.

На щастя в автопригоді ніхто не постраждав.

На місце події одразу прибув екіпаж поліції для з'ясування усіх обставин.


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Теги: ДТП, Луцьк
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