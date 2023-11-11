«Нам потрібні системи Patriot і ракети»: Кулеба опублікував відео, як діти у Києві під звуки вибухів біжать до укриття

«Нам потрібні системи Patriot і ракети»: Кулеба опублікував відео, як діти у Києві під звуки вибухів біжать до укриття
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після ранкової російської ракетної атаки по Києву закликав надати Україні більшу кількість засобів протиповітряної оборони, зокрема - систем Patriot і ракет до них.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє LB.ua.

Він також опублікував відео, як діти біжать до укриття під час тривоги.

"Діти в Києві біжать в укриття о 10:30 ранку, коли смертоносні російські балістичні ракети збиваються над столицею засобами ППО. Немає таких звірств, на які не пішли б російські виродки, включно зі спробою завдання балістичного удару по центру багатомільйонного міста. Це - нагадування про те, що Україні терміново потрібно більше засобів протиповітряної оборони, зокрема систем Patriot і ракет, здатних відбити будь-яку російську атаку", - написав Кулеба.

У червні минулого року президент Володимир Зеленський овідомляв, що для захисту від російських атак Україні потрібно 50 батарей Patriot.

Уранці понеділка 25 березня ворог атакував Київ балістикою з Криму. Повітряні сили стверджують, що збили дві ракети.

Пошкодження зафіксовані в Печерському, Солом'янському, Голосіївському, Дніпровському і Дарницькому районах. Поранені щонайменше п'ятеро людей.


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Теги: Київ, атака
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