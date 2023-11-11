«Нам потрібні системи Patriot і ракети»: Кулеба опублікував відео, як діти у Києві під звуки вибухів біжать до укриття

Дмитро Кулеба після ранкової російської ракетної атаки по Києву закликав надати Україні більшу кількість засобів протиповітряної оборони, зокрема - систем Patriot і ракет до них.



Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє



Він також опублікував відео, як діти біжать до укриття під час тривоги.



"Діти в Києві біжать в укриття о 10:30 ранку, коли смертоносні російські балістичні ракети збиваються над столицею засобами ППО. Немає таких звірств, на які не пішли б російські виродки, включно зі спробою завдання балістичного удару по центру багатомільйонного міста. Це - нагадування про те, що Україні терміново потрібно більше засобів протиповітряної оборони, зокрема систем Patriot і ракет, здатних відбити будь-яку російську атаку", - написав Кулеба.



У червні минулого року президент Володимир Зеленський овідомляв, що для захисту від російських атак Україні потрібно 50 батарей Patriot.

Children in Kyiv run for cover at 10:30 a.m. as deadly Russian ballistic missiles are shot down over the capital by air defense.



There are no atrocities Russian bastards would not commit, including an attempt of a ballistic strike at the heart of a multimillion city.



This is a… pic.twitter.com/uc19jrwFIg — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 25, 2024

Уранці понеділка 25 березня ворог атакував Київ балістикою з Криму. Повітряні сили стверджують, що збили дві ракети.



Пошкодження зафіксовані в Печерському, Солом'янському, Голосіївському, Дніпровському і Дарницькому районах. Поранені щонайменше п'ятеро людей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр закордонних справпісля ранкової російської ракетної атаки по Києву закликав надати Україні більшу кількість засобів протиповітряної оборони, зокрема - систем Patriot і ракет до них.Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє LB.ua Він також опублікував відео, як діти біжать до укриття під час тривоги."Діти в Києві біжать в укриття о 10:30 ранку, коли смертоносні російські балістичні ракети збиваються над столицею засобами ППО. Немає таких звірств, на які не пішли б російські виродки, включно зі спробою завдання балістичного удару по центру багатомільйонного міста. Це - нагадування про те, що Україні терміново потрібно більше засобів протиповітряної оборони, зокрема систем Patriot і ракет, здатних відбити будь-яку російську атаку", - написав Кулеба.У червні минулого року президентовідомляв, що для захисту від російських атак Україні потрібно 50 батарей Patriot.Уранці понеділка. Повітряні сили стверджують, що збили дві ракети.Пошкодження зафіксовані в Печерському, Солом'янському, Голосіївському, Дніпровському і Дарницькому районах. Поранені щонайменше п'ятеро людей.

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