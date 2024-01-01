Ракетна атака на Київ: серед постраждалих – дитина

Ракетна атака на Київ: серед постраждалих – дитина
Унаслідок повітряної атаки російських загарбників на Київ сьогодні, 25 березня, постраждали сім осіб. Серед них – 16-річна дівчина.

Про це у телеграмі повідомив Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Ракетна атака на Київ: серед постраждалих – дитина

За даними слідства, 25 березня 2024 року близько 10:30 зс рф в порушення законів та звичаїв війни здійснили ракетний удар по об'єктам цивільної інфраструктури Києва.
Ракетна атака на Київ: серед постраждалих – дитина

За попередньою інформацією, семеро людей постраждало, у тому числі 16-річна дівчина.
Ракетна атака на Київ: серед постраждалих – дитина

За попередніми даними, внаслідок ракетного удару:

- у Печерськом районі зафіксовано влучання у нежитлову будівлю, під завалами можуть бути люди, у сусідніх будинках вибиті вікна та пошкоджені автомобілі;
- у Солом’янському районі зафіксовано влучання у будівлю та виявлено уламки ракети у дворі житлового будинку;
- у Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків на подвір’я приватного будинку.
Ракетна атака на Київ: серед постраждалих – дитина
Ракетна атака на Київ: серед постраждалих – дитина
Ракетна атака на Київ: серед постраждалих – дитина

На місцях подій працюють рятувальники та правоохоронці.

Тривають заходи для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими проти цивільного населення.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБУ в м. Києві та Київській області.
Ракетна атака на Київ: серед постраждалих – дитина
Ракетна атака на Київ: серед постраждалих – дитина
Ракетна атака на Київ: серед постраждалих – дитина
Ракетна атака на Київ: серед постраждалих – дитина

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Теги: ракетна атака, росія
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