Ракетна атака на Київ: серед постраждалих – дитина

Унаслідоксьогодні, 25 березня, постраждали сім осіб. Серед них – 16-річна дівчина.Про це у телеграмі повідомив Офіс генпрокурора.За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).За даними слідства, 25 березня 2024 року близько 10:30 зс рф в порушення законів та звичаїв війни здійснили ракетний удар по об'єктам цивільної інфраструктури Києва.За попередньою інформацією, семеро людей постраждало, у тому числі 16-річна дівчина.За попередніми даними, внаслідок ракетного удару:- у Печерськом районі зафіксовано влучання у нежитлову будівлю, під завалами можуть бути люди, у сусідніх будинках вибиті вікна та пошкоджені автомобілі;- у Солом’янському районі зафіксовано влучання у будівлю та виявлено уламки ракети у дворі житлового будинку;- у Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків на подвір’я приватного будинку.На місцях подій працюють рятувальники та правоохоронці.Тривають заходи для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими проти цивільного населення.Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБУ в м. Києві та Київській області.