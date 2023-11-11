Захисники знищили дві балістичні ракети, якими росіяни цілилися по Києву
Сьогодні, 11:46
Сьогодні, 25 березня, близько 10.30 противник завдав удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
"Цілі знищено, тип встановлюється. Дякую захисникам неба за бойову роботу!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що внаслідок російської атаки на столицю 25 березня пошкоджено багатоповерховий будинок в Печерському районі. Відомо про четверо постраждалих у Печерському районі. Двом жінкам медики надали допомогу на місці. Двох, в тому числі 16-річну дівчину, госпіталізували.
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Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
"Цілі знищено, тип встановлюється. Дякую захисникам неба за бойову роботу!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що внаслідок російської атаки на столицю 25 березня пошкоджено багатоповерховий будинок в Печерському районі. Відомо про четверо постраждалих у Печерському районі. Двом жінкам медики надали допомогу на місці. Двох, в тому числі 16-річну дівчину, госпіталізували.
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