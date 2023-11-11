Захисники знищили дві балістичні ракети, якими росіяни цілилися по Києву

Захисники знищили дві балістичні ракети, якими росіяни цілилися по Києву
Сьогодні, 25 березня, близько 10.30 противник завдав удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

"Цілі знищено, тип встановлюється. Дякую захисникам неба за бойову роботу!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що внаслідок російської атаки на столицю 25 березня пошкоджено багатоповерховий будинок в Печерському районі. Відомо про четверо постраждалих у Печерському районі. Двом жінкам медики надали допомогу на місці. Двох, в тому числі 16-річну дівчину, госпіталізували.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Київ, атака
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Кріт» фсб втемну використовував матір полеглого Героя на Київщині
Сьогодні, 12:27
Волинські воїни влаштували окупантам ефектне фаєршоу
Сьогодні, 12:10
Захисники знищили дві балістичні ракети, якими росіяни цілилися по Києву
Сьогодні, 11:46
ГУР: російський корабель «Ямал» отримав критичні ушкодження
Сьогодні, 11:38
Кількість діагностованих випадків туберкульозу у дітей на Волині зросла у 5 разів
Сьогодні, 11:23
Схожі новини
Атака на Київ: уламки ракети пошкодили нежитлову будівлю у Печерському районі. ОНОВЛЕНО Атака на Київ: уламки ракети пошкодили нежитлову будівлю у Печерському районі. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 11:10
Нерозірваний снаряд, вибиті вікна та глибока вирва: наслідки атаки на Київ. ФОТО Нерозірваний снаряд, вибиті вікна та глибока вирва: наслідки атаки на Київ. ФОТО
21 березень, 11:30
Атака на Київщину: пошкоджені 18 будинків і підприємство Атака на Київщину: пошкоджені 18 будинків і підприємство
11 листопад, 2023, 21:00
Росіяни знову атакували Київ «Шахедами» Росіяни знову атакували Київ «Шахедами»
03 серпень, 2023, 08:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Підтримка відправки військ до України поступово зростає у Польщі, – ЗМІ
Сьогодні, 12:45
 0
«Кріт» фсб втемну використовував матір полеглого Героя на Київщині
Сьогодні, 12:27
 0
Волинські воїни влаштували окупантам ефектне фаєршоу
Сьогодні, 12:10
 0
Захисники знищили дві балістичні ракети, якими росіяни цілилися по Києву
Сьогодні, 11:46
 0
ГУР: російський корабель «Ямал» отримав критичні ушкодження
Сьогодні, 11:38
 0
Медіа
відео
1/8