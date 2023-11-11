Захисники знищили дві балістичні ракети, якими росіяни цілилися по Києву





Про це Микола Олещук.



"Цілі знищено, тип встановлюється. Дякую захисникам неба за бойову роботу!" - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що внаслідок російської атаки на столицю 25 березня пошкоджено багатоповерховий будинок в Печерському районі. Відомо про четверо постраждалих у Печерському районі. Двом жінкам медики надали допомогу на місці. Двох, в тому числі 16-річну дівчину, госпіталізували.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 25 березня, близько 10.30 противник завдав удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму.Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант"Цілі знищено, тип встановлюється. Дякую захисникам неба за бойову роботу!" - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що внаслідок російської атаки на столицю 25 березня. Відомо про четверо постраждалих у Печерському районі. Двом жінкам медики надали допомогу на місці. Двох, в тому числі 16-річну дівчину, госпіталізували.

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