ГУР: російський корабель «Ямал» отримав критичні ушкодження
Сьогодні, 11:38
У тимчасово окупованому Криму відбулось успішне вогневе ураження об’єктів чорноморського флоту держави-агресора росії.
Зокрема, був атакований 13-й судноремонтний завод чф рф у Севастополі, де, серед іншого, був пришвартований великий десантний корабель ворога «ямал», повідомляє у телеграмі ГУР.
За оцінками воєнної розвідки України, характер пошкоджень вдк «ямал» носить критичний характер: пробоїна у верхній палубі зумовила крен на правий борт.
Окупанти безперервно відкачують воду із ураженого корабля, який брав участь в анексії Криму, а з 2017 по 2023 рік перебував на ремонті.
Інші деталі про втрати агресора внаслідок ракетної атаки Сил безпеки та оборони України проти військових об’єктів терористичної росії уточнюються.
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Зокрема, був атакований 13-й судноремонтний завод чф рф у Севастополі, де, серед іншого, був пришвартований великий десантний корабель ворога «ямал», повідомляє у телеграмі ГУР.
За оцінками воєнної розвідки України, характер пошкоджень вдк «ямал» носить критичний характер: пробоїна у верхній палубі зумовила крен на правий борт.
Окупанти безперервно відкачують воду із ураженого корабля, який брав участь в анексії Криму, а з 2017 по 2023 рік перебував на ремонті.
Інші деталі про втрати агресора внаслідок ракетної атаки Сил безпеки та оборони України проти військових об’єктів терористичної росії уточнюються.
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