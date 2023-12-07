ГУР: російський корабель «Ямал» отримав критичні ушкодження

У тимчасово окупованому Кримуоб’єктів чорноморського флоту держави-агресора росії.Зокрема, був атакований 13-й судноремонтний завод чф рф у Севастополі, де, серед іншого, був пришвартований великий десантний корабель ворога «ямал», повідомляє у телеграмі ГУР.За оцінками воєнної розвідки України, характер пошкоджень вдк «ямал» носить критичний характер: пробоїна у верхній палубі зумовила крен на правий борт.Окупанти безперервно відкачують воду із ураженого корабля, який брав участь в анексії Криму, а з 2017 по 2023 рік перебував на ремонті.Інші деталі про втрати агресора внаслідок ракетної атаки Сил безпеки та оборони України проти військових об’єктів терористичної росії уточнюються.