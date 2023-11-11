Атака на Київ: уламки ракети пошкодили нежитлову будівлю у Печерському районі. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 11:10
Внаслідок російської атаки на столицю 25 березня пошкоджено багатоповерховий будинок в Печерському районі.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
"За попередніми даними, внаслідок ракетної атаки пошкоджено багатоповерховий будинок в Печерському районі. Також, попередньо, зафіксовано падіння уламків в Солом’янському та Дніпровському районах. Оперативні служби слідують на місця пригод. Дані щодо руйнувань та потерпілих уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Згодом він зазначив, що у Голосіївському районі міста Києва в лісосмузі виявлено уламки ракети. Попередньо, інформація щодо потерпілих та руйнування не надходила. Дані уточнюються.
Кличко уточнив, що у Печерському районі внаслідок падіння уламків ракети руйнування в нежитловій триповерховій будівлі. Екстрені служби працюють на місці. Наразі виявили одну постраждалу. Їй медики надали допомогу на місці.
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Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
"За попередніми даними, внаслідок ракетної атаки пошкоджено багатоповерховий будинок в Печерському районі. Також, попередньо, зафіксовано падіння уламків в Солом’янському та Дніпровському районах. Оперативні служби слідують на місця пригод. Дані щодо руйнувань та потерпілих уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Згодом він зазначив, що у Голосіївському районі міста Києва в лісосмузі виявлено уламки ракети. Попередньо, інформація щодо потерпілих та руйнування не надходила. Дані уточнюються.
Кличко уточнив, що у Печерському районі внаслідок падіння уламків ракети руйнування в нежитловій триповерховій будівлі. Екстрені служби працюють на місці. Наразі виявили одну постраждалу. Їй медики надали допомогу на місці.
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