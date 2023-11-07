На Волині 20-річний мотоцикліст врізався у дерево

На Волині 20-річний мотоцикліст врізався у дерево
На Маневиччині поліцейські з’ясовують обставини ДТП за участю мотоцикліста.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, 25 березня, по вулиці Молодіжна у селі Цміни.

20-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом Loncin, не впорався з керуванням та врізався у дерево.

Внаслідок автопригоди водій і 25-річний пасажир мотоцикла отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.
На Волині 20-річний мотоцикліст врізався у дерево

За фактом автопригоди поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

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Теги: Волинь, мотоцикліст, дерево
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