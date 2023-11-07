На Волині 20-річний мотоцикліст врізався у дерево





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Автопригода трапилася учора, 25 березня, по вулиці Молодіжна у селі Цміни.



20-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом Loncin, не впорався з керуванням та врізався у дерево.



Внаслідок автопригоди водій і 25-річний пасажир мотоцикла отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.



За фактом автопригоди поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.

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