На Волині 20-річний мотоцикліст врізався у дерево
Сьогодні, 10:30
На Маневиччині поліцейські з’ясовують обставини ДТП за участю мотоцикліста.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 25 березня, по вулиці Молодіжна у селі Цміни.
20-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом Loncin, не впорався з керуванням та врізався у дерево.
Внаслідок автопригоди водій і 25-річний пасажир мотоцикла отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.
За фактом автопригоди поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 25 березня, по вулиці Молодіжна у селі Цміни.
20-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом Loncin, не впорався з керуванням та врізався у дерево.
Внаслідок автопригоди водій і 25-річний пасажир мотоцикла отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.
За фактом автопригоди поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
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