Польські фермери припиняють блокаду кордону з росією

Польські фермери припиняють блокаду кордону з росією
Польські фермери вирішили припинити акцію протесту на кордоні з Росією через прийдешні великодні свята.

Про це пише Українська правда з посиланням на Польське радіо.

Фермери призупинили акцію протесту на кордоні з Російською Федерацією у Гжехотках, яку вони почали у середу, 20 березня.

Тоді аграрії заблокували перетин кордону, пропускаючи одну машину на годину.

Єжи Салітра з правління Вармінсько-Мазурської сільськогосподарської палати був здивований тим, скільки товарів надходить до Європейського Союзу з росії.

"Європейський Союз ще не ухвалив рішення про заборону імпорту зерна з Росії до Співтовариства. Попри те, що країни засудили напад росії на Україну, товарообмін з росією постійно триває. Перевозять багато чого, зокрема везуть газ і не лише скраплений, один водій сказав, що везе метан", - йдеться в повідомленні.

Попри це організатори акції розповіли, що блокаду кордону припиняють у зв’язку з прийдешніми великодніми святами.

Раніше протестувальники були налаштовані більш рішуче, і анонсували блокаду російського кордону щонайменше на місяць.

24 березня стало відомо, що польські фермери зовсім не пропускають українські вантажівки, які слідують з України в Польщу, на пунктах пропуску "Ягодин" і "Рава-Руська".

У четвер 21 березня стало відомо, що польські протестувальники припинять блокувати рух транспортних засобів перед пунктом пропуску "Зосин – Устилуг".

20 березня посол України в Польщі Василь Зварич повідомив про відновлення руху усіх транспортних засобів у пункті пропуску "Медика – Шегині".

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Теги: польські фермери, росія
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