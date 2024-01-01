Росіяни атакували Одещину: цілили в енергетичну інфраструктуру
Сьогодні, 09:32
російські війська у ніч проти 15 березня вчергове атакували Одеську область ударними безпілотниками. Є пошкодження енергетичної інфраструктури.
Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
"В частині Одеси немає електропостачання. Всі екстрені служби працюють.
Повітряні сили ЗСУ о 23:26 оголосили ракетну небезпеку для Одещини. Ракета в районі Білгород-Дністровського рухалася у північному напрямку. Згодом військові повідомили про рух декількох груп ударних БпЛА в акваторії Чорного моря у напрямку Одеси", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, після російської масованої атаки 24 березня Одеса була серед міст, у яких запровадили графіки відключення світла.
В «Укренерго» наголошували, що це один з регіонів, де необхідно ощадливо ставитися до споживання електроенергії. Компанія наголошувала, що фахівцям знадобиться декілька днів для ліквідації наслідків атаки, щоб увімкнути пошкоджене обладнання та забезпечити надійність споживання.
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Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
"В частині Одеси немає електропостачання. Всі екстрені служби працюють.
Повітряні сили ЗСУ о 23:26 оголосили ракетну небезпеку для Одещини. Ракета в районі Білгород-Дністровського рухалася у північному напрямку. Згодом військові повідомили про рух декількох груп ударних БпЛА в акваторії Чорного моря у напрямку Одеси", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, після російської масованої атаки 24 березня Одеса була серед міст, у яких запровадили графіки відключення світла.
В «Укренерго» наголошували, що це один з регіонів, де необхідно ощадливо ставитися до споживання електроенергії. Компанія наголошувала, що фахівцям знадобиться декілька днів для ліквідації наслідків атаки, щоб увімкнути пошкоджене обладнання та забезпечити надійність споживання.
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