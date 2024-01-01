Сили оборони ліквідували ще 640 російських окупантів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.03.24 орієнтовно склали:



- особового складу - близько 437390 (+640) осіб,



- танків - 6887 (+11),



- бойових броньованих машин - 13183 (+25),



- артилерійських систем - 10877 (+22),



- РСЗВ - 1018 (+0),



- засоби ППО - 726 (+3),



- літаків - 347 (+0),



- гелікоптерів - 325 (+0),



- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8539 (+29),



- крилаті ракети - 2010 (+18),



- кораблі / катери - 26 (+0),



- підводні човни - 1 (+0),



- автомобільної техніки та автоцистерн - 14454 (+47),



- спеціальна техніка -1785 (+7).



Дані уточнюються.

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