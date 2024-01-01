Сили оборони ліквідували ще 640 російських окупантів
Сьогодні, 09:15
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 640 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 437390 (+640) осіб,
- танків - 6887 (+11),
- бойових броньованих машин - 13183 (+25),
- артилерійських систем - 10877 (+22),
- РСЗВ - 1018 (+0),
- засоби ППО - 726 (+3),
- літаків - 347 (+0),
- гелікоптерів - 325 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8539 (+29),
- крилаті ракети - 2010 (+18),
- кораблі / катери - 26 (+0),
- підводні човни - 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн - 14454 (+47),
- спеціальна техніка -1785 (+7).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 437390 (+640) осіб,
- танків - 6887 (+11),
- бойових броньованих машин - 13183 (+25),
- артилерійських систем - 10877 (+22),
- РСЗВ - 1018 (+0),
- засоби ППО - 726 (+3),
- літаків - 347 (+0),
- гелікоптерів - 325 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8539 (+29),
- крилаті ракети - 2010 (+18),
- кораблі / катери - 26 (+0),
- підводні човни - 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн - 14454 (+47),
- спеціальна техніка -1785 (+7).
Дані уточнюються.
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