Виявили понад 100 закладок: 18-річний лучанин збував наркотики

Виявили понад 100 закладок: 18-річний лучанин збував наркотики
Волинські поліцейські затримали зловмисника, який збував наркотики та психотропи в Луцьку та районі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Задокументували незаконну діяльність співробітники управління боротьби з наркозлочинністю за участі відділу кримінального аналізу.

У рамках кримінального провадження вони встановили зловмисника, який забезпечував функціонування телеграм-каналів та збував наркотики і психотропи шляхом закладок. Це – 18-річний мешканець Луцька. Хлопця затримали на гарячому, при ньому та під час санкціонованих обшуків у помешканні виявили понад 100 закладок із забороненими речовинами - Альфа «PVP», амфетамін, мефедрон, канабіс. Окрім цього, виявлено електронні ваги, мобільні телефони, зіппакети.

Усе це вилучили й скерували на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Вартість вилучених речовини за цінами «чорного» ринку становить понад 100 тисяч гривень.
Виявили понад 100 закладок: 18-річний лучанин збував наркотики

Наразі зловмиснику оголосили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Суд обрав йому запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт. Триває слідство.
Виявили понад 100 закладок: 18-річний лучанин збував наркотики
Виявили понад 100 закладок: 18-річний лучанин збував наркотики
Виявили понад 100 закладок: 18-річний лучанин збував наркотики

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Теги: Луцьк, наркотики, поліція
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