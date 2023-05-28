Виявили понад 100 закладок: 18-річний лучанин збував наркотики

Волинські поліцейські затримали зловмисника, який збував наркотики та психотропи в Луцьку та районі.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Задокументували незаконну діяльність співробітники управління боротьби з наркозлочинністю за участі відділу кримінального аналізу.У рамках кримінального провадження вони встановили зловмисника, який забезпечував функціонування телеграм-каналів та збував наркотики і психотропи шляхом закладок. Це – 18-річний мешканець Луцька. Хлопця затримали на гарячому, при ньому та під час санкціонованих обшуків у помешканні виявили понад 100 закладок із забороненими речовинами - Альфа «PVP», амфетамін, мефедрон, канабіс. Окрім цього, виявлено електронні ваги, мобільні телефони, зіппакети.Усе це вилучили й скерували на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.Вартість вилучених речовини за цінами «чорного» ринку становить понад 100 тисяч гривень.Наразі зловмиснику оголосили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Суд обрав йому запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт. Триває слідство.