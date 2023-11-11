У Києві пролунали вибухи одразу після оголошення тривоги





Інформацію Віталій Кличко.



"Вибухи в столиці. Терміново в укриття!Виклики екстрених служб в Печерський, Соломʼянський та Дніпровський райони столиці. Підрозділи прямують на місця" - йдеться в повідомленні.



За повідомленням у Телеграмі Київської міської військової адміністрації, в місті працює ППО.



Користувачі мережі пишуть, що над містом видно дим, однак офіційної інформації про влучання поки немає.



Нагадаємо, що повітряну тривогу в Києві оголосили о 10:29 і практично одразу пролунав вибух.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 25 березня, у столиці пролунали кілька вибухів. В місті - ракетна небезпека.Інформацію підтвердив мер Києва"Вибухи в столиці. Терміново в укриття!Виклики екстрених служб в Печерський, Соломʼянський та Дніпровський райони столиці. Підрозділи прямують на місця" - йдеться в повідомленні.За повідомленням у Телеграмі Київської міської військової адміністрації, в місті працює ППО.Користувачі мережі пишуть, що над містом видно дим, однак офіційної інформації про влучання поки немає.Нагадаємо, що повітряну тривогу в Києві оголосили о 10:29 і практично одразу пролунав вибух.

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