У Києві пролунали вибухи одразу після оголошення тривоги

У Києві пролунали вибухи одразу після оголошення тривоги
Сьогодні, 25 березня, у столиці пролунали кілька вибухів. В місті - ракетна небезпека.

Інформацію підтвердив мер Києва Віталій Кличко.

"Вибухи в столиці. Терміново в укриття!Виклики екстрених служб в Печерський, Соломʼянський та Дніпровський райони столиці. Підрозділи прямують на місця" - йдеться в повідомленні.

За повідомленням у Телеграмі Київської міської військової адміністрації, в місті працює ППО.

Користувачі мережі пишуть, що над містом видно дим, однак офіційної інформації про влучання поки немає.

Нагадаємо, що повітряну тривогу в Києві оголосили о 10:29 і практично одразу пролунав вибух.

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Теги: Київ, вибухи
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