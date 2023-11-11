У Києві пролунали вибухи одразу після оголошення тривоги
Сьогодні, 10:45
Сьогодні, 25 березня, у столиці пролунали кілька вибухів. В місті - ракетна небезпека.
Інформацію підтвердив мер Києва Віталій Кличко.
"Вибухи в столиці. Терміново в укриття!Виклики екстрених служб в Печерський, Соломʼянський та Дніпровський райони столиці. Підрозділи прямують на місця" - йдеться в повідомленні.
За повідомленням у Телеграмі Київської міської військової адміністрації, в місті працює ППО.
Користувачі мережі пишуть, що над містом видно дим, однак офіційної інформації про влучання поки немає.
Нагадаємо, що повітряну тривогу в Києві оголосили о 10:29 і практично одразу пролунав вибух.
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Інформацію підтвердив мер Києва Віталій Кличко.
"Вибухи в столиці. Терміново в укриття!Виклики екстрених служб в Печерський, Соломʼянський та Дніпровський райони столиці. Підрозділи прямують на місця" - йдеться в повідомленні.
За повідомленням у Телеграмі Київської міської військової адміністрації, в місті працює ППО.
Користувачі мережі пишуть, що над містом видно дим, однак офіційної інформації про влучання поки немає.
Нагадаємо, що повітряну тривогу в Києві оголосили о 10:29 і практично одразу пролунав вибух.
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