Волинські воїни влаштували окупантам ефектне фаєршоу





Про це у телеграмі повідомляє військова частина.



«Фаєр-шоу від Князівських воїнів, яке ми влаштували ворогу! Гарного перегляду!» - йдеться у коментарі до відео.







Нагадаємо, у мережі опублікували відео, які військовослужбовці 14-ї ОМБР імені князя Романа Великого нищать загарбників.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого продовжують знищувати загарбників.Про це у телеграмі повідомляє військова частина.«Фаєр-шоу від Князівських воїнів, яке ми влаштували ворогу! Гарного перегляду!» - йдеться у коментарі до відео.Нагадаємо,, які військовослужбовці 14-ї ОМБР імені князя Романа Великого нищать загарбників.

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