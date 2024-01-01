Волинські воїни влаштували окупантам ефектне фаєршоу
Сьогодні, 12:10
Військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого продовжують знищувати загарбників.
Про це у телеграмі повідомляє військова частина.
«Фаєр-шоу від Князівських воїнів, яке ми влаштували ворогу! Гарного перегляду!» - йдеться у коментарі до відео.
Нагадаємо, у мережі опублікували відео, які військовослужбовці 14-ї ОМБР імені князя Романа Великого нищать загарбників.
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Про це у телеграмі повідомляє військова частина.
«Фаєр-шоу від Князівських воїнів, яке ми влаштували ворогу! Гарного перегляду!» - йдеться у коментарі до відео.
Нагадаємо, у мережі опублікували відео, які військовослужбовці 14-ї ОМБР імені князя Романа Великого нищать загарбників.
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